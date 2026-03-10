Zamień Resident Evil Requiem w pełnoprawny horror science fiction. Wymarzony projekt dla fanów Obcego

Ktoś chętny na nietypowe spotkanie z Ksenomorfem?

Resident Evil Requiem otrzymał nowy, ambitny fanowski projekt w wersji na komputery osobiste. Do sieci trafiła interesująca modyfikacja do najnowszej gry Capcomu, która wprowadza element z kultowego uniwersum science fiction. Resident Evil Requiem – powstał mod z Ksenomorfem z serii Obcy Autorem moda jest twórca znany pod Nickiem jako Raq. Jego projekt zastępuje jednego z przeciwników pojawiających się w grze ikoną horroru science fiction, czyli Ksenomorfa znanego z Obcy: Izolacja.

W Resident Evil Requiem gracze w pierwszych fragmentach rozgrywki ścigani są przez potężną istotę określaną jako Dziewczynka. To ogromny potwór, przed którym Grace musi się ukrywać lub sprytnie go omijać, a każda bezpośrednia konfrontacja najczęściej kończy się porażką. Mechanika ta bardzo przypomina rozwiązania znane z Obcy: Izolacja, gdzie kluczową rolę odgrywa skradanie się oraz unikanie śmiercionośnego Ksenomorfa.

GramTV przedstawia:

Właśnie dlatego podmiana modelu przeciwnika działa aż tak dobrze. Choć z perspektywy fabuły pojawienie się kosmicznego drapieżnika w świecie Resident Evil nie ma większego sensu, to sama mechanika rozgrywki sprawia, że taki crossover wydaje się idealny do tej gry. Nietrudno też wyobrazić sobie alternatywną wersję wydarzeń, w której Umbrella Corporation eksperymentuje na obcym organizmie, doprowadzając do powstania kolejnej niebezpiecznej mutacji. Modyfikacja jest już dostępna do pobrania w sieci i ściągniecie ją z tego miejsca. Wraz z jej premierą pojawił się również materiał wideo prezentujący działanie moda w praktyce. Dzięki temu można zobaczyć, jak Ksenomorf sprawdza się w roli nieustępliwego łowcy w świecie Resident Evil Requiem. Recenzja Resident Evil Requiem - Czy to najlepszy Resident w historii? Niestety nie, ale…

