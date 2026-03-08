Nowe Heroes of Might and Magic wzoruje się na klasykach. Będzie triumfalny powrót marki?

Prace nad Heroes of Might and Magic: Olden Era nie ustają. Twórcy chcą bowiem dostarczyć nam grę już w tym roku.
Co istotne, przy tym wszystkim deweloperzy z Unfrozen zdają się wsłuchiwać w głos graczy. Dowodem jest nowa odsłona serii Community Feedback.
Nowe HoM&M ze zmianami sugerowanymi przez społeczność
Pracujące nad Heroes of Might and Magic: Olden Era studio najwyraźniej wzięło sobie do serca uwagi ze strony społeczności.. Efektem tego są m.in. zmiany, które wprowadzono w interfejsie. Ten dotychczas miał dość minimalistyczny charakter, co nie do końca odpowiadało graczom. W związku z tym zdecydowano się stworzyć go na nowo i, co istotne, wzorowano się przy tym na klasycznych odsłonach HoM&M.
Tak podczas rzeczonego Community Feedback opowiedziała o tym Ana z Heroes Take Turns:
Społeczność od początku wyrażała swoje niezadowolenie z interfejsu Olden Ery i jego zbyt prostego układu. Został on częściowo przeprojektowany, aby upodobnić go do klasycznych gier i nadać mu bardziej nostalgiczny charakter. Nowy interfejs będzie również ulepszany w trakcie Wczesnego Dostępu.
Do zmian doszło również na polu bitwy. I w tym wypadku też sięgnięto po uwagi społeczności, która domagała się większej przestrzeni. Więc faktycznie ją dodano, umożliwiając jednocześnie przybliżanie i oddalanie widoku. Przy okazji liftingowi poddano kilka modeli jednostek. To m.in. Upiorni Rycerze z Nekropolii oraz Kawalerzyści ze Świątyni.
GramTV przedstawia:
Oto co powiedziała na ten temat Ana z Heroes Take Turns:
Wielu z was zagrało w demo i podzieliło się opinia, że pole bitwy mogłoby być nieco większe. Deweloperzy wzięli sobie te uwagi do serca i wprowadzili zmiany! Pole bitwy jest teraz większe. Dodatkowo rozbudowano tło, aby nadać mu większą głębię. Ponadto można teraz przybliżać i oddalać pole bitwy skupiając się na dowolnym obiekcie lub stworzeniu.
Inne modyfikacje to desaturacja tła, możliwość dostosowania położenia kamery w bitwie czy też nowe skróty klawiszowe. To kolejny raz, gdy deweloperzy wdrażają zmiany zaproponowane przez społeczność po tym, jak ukazało się demo Heroes of Might and Magic: Olden Era. Sama produkcja w pełnej wersji wejdzie na rynek jeszcze w tym roku wyłącznie na komputery osobiste. Będzie to 8. tytuł z serii i jednocześnie pierwszy od czasu wydanego w 2015 roku Might & Magic Heroes VII.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!