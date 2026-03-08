Nowe Heroes of Might and Magic wzoruje się na klasykach. Będzie triumfalny powrót marki?

Prace nad Heroes of Might and Magic: Olden Era nie ustają. Twórcy chcą bowiem dostarczyć nam grę już w tym roku.

Co istotne, przy tym wszystkim deweloperzy z Unfrozen zdają się wsłuchiwać w głos graczy. Dowodem jest nowa odsłona serii Community Feedback.

Nowe HoM&M ze zmianami sugerowanymi przez społeczność

Pracujące nad Heroes of Might and Magic: Olden Era studio najwyraźniej wzięło sobie do serca uwagi ze strony społeczności.. Efektem tego są m.in. zmiany, które wprowadzono w interfejsie. Ten dotychczas miał dość minimalistyczny charakter, co nie do końca odpowiadało graczom. W związku z tym zdecydowano się stworzyć go na nowo i, co istotne, wzorowano się przy tym na klasycznych odsłonach HoM&M.