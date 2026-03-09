To już oficjalne – studio odpowiedzialne za Until Dawn Remake zamknięte

Za powstaniem Ballistic Moon stali byli deweloperzy Supermassive Games, dla których praca nad horrorami to nie pierwszyzna. Z tego też powodu powierzenie temu właśnie studiu odpowiedzialności, za Until Dawn Remake wydawało się ruchem jak najbardziej logicznym. Szczególnie że to właśnie Supermassive stało za pierwowzorem, który ukazał się w 2015 roku. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Odświeżenie niemal 10-letniej gry nie okazało się projektem udanym. Co prawda gra po raz pierwszy pojawiła się na komputerach osobistych, ale trudno powiedzieć, czy jej debiut przywitano z fajerwerkami.

W najlepszym momencie, czyli na premierę, która miała miejsce w październiku 2024 roku, w jednym momencie grało 2 607. To był peak, do którego Until Dawn Remake nigdy się już nawet nie zbliżyło. Zamiast tego “popularność” produkcji malała w katastrofalnym tempie i jeszcze w tym samym miesiącu spadła do poziomu maksymalnie kilkuset graczy jednocześnie. Powód? Z jednej strony tytuł chwalono za poprawę grafiki, ale to była tylko łyżka miodu w beczce dziegciu. Zaporowa cena w połączeniu ze zmienioną kamerą oraz problemami technicznymi były przepisem na katastrofę, która, jak wiemy, się wydarzyła.