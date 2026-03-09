To już oficjalne – studio odpowiedzialne za Until Dawn Remake zamknięte

Oto bowiem ekipa ta przestała istnieć. To znaczy, przestała istnieć oficjalnie, bo już na początku miesiąca mówiło się, iż istnieje ona tylko teoretycznie.
Twórcy Until Dawn Remake lądują na bezrobociu
Pierwsze sygnały o problemach docierały do nas jeszcze w 2024 roku. To właśnie wtedy miało dojść do zwolnienia części zespołu. Z kolei kilka dni temu informator Insider Gaming zapewniał, że według jego wiedzy studio jest „praktycznie zamknięte”. Ale decydujący był tutaj fakt, że w Wielkiej Brytanii złożono dokumenty, które przypieczętowały smutny fakt – Ballistic Moon oficjalnie przestało istnieć. 3 lutego 2026 roku spółka została całkowicie rozwiązana. Co jednak ciekawe, ani Sony, ani też przedstawiciele kierownictwa zespołu nie odnieśli się oficjalnie do sytuacji.
