Nowy Resident Evil zaskakuje. Pod tym względem będzie radykalnie inny od wielkich, hollywoodzkich produkcji

Według informacji opublikowanych przez sieć kin AMC film Zacha Creggera będzie trwał zaledwie 1 godzinę i 35 minut. To odświeżająca perspektywa, zwłaszcza że jeszcze w latach 90. największe widowiska rozrywkowe bardzo często zamykały się właśnie w około półtoragodzinnym metrażu. Taka długość pozwalała utrzymać wysokie tempo, bez niepotrzebnego rozwlekania fabuły. Cregger najwyraźniej chce wrócić do tej filozofii.

W ostatnich latach hollywoodzkie superprodukcje wyraźnie wydłużyły swój metraż. Filmy pokroju Oppenheimera, Avengers: Endgame, Avatar: ogień i popiół Mission: Impossible – The Final Reckoning czy nadchodzącej Odysei Christophera Nolana bez problemu przekraczają granicę dwóch i pół godziny. Tymczasem nowy Resident Evil wybiera zupełnie inną drogę.

Według wcześniejszych pokazów testowych Resident Evil ma być dynamicznym horrorem, który niemal od pierwszych minut wrzuca widza w sam środek wydarzeń i nie zwalnia aż do napisów końcowych. Sam scenariusz liczył około 95 stron i zawierał stosunkowo niewiele dialogów, co dobrze współgra z ostatecznym czasem trwania filmu. Najwyraźniej reżyser kompletnie nie jest zainteresowaniem rozwijaniem mitologii, tylko akcją.

Przypomnijmy, że nowy Resident Evil opowie historię Bryana, granego przez Austina Abramsa, kuriera, który podczas epidemii śmiertelnego wirusa otrzymuje zadanie dostarczenia tajemniczej walizki do szpitala w Raccoon City. Reżyser otwarcie przyznawał wcześniej, że nie zamierza wiernie odtwarzać znanego fanom uniwersum. Inspiracją tonalną było dla niego przede wszystkim Martwe zło II, stawiające na mieszankę horroru, szaleńczego tempa i czarnego humoru. Teraz okazuje się, że film ma być bliski tempu filmu Mad Max: Na drodze gniewu.

Produkcja kosztowała około 80 milionów dolarów, z czego aż 20 milionów miało trafić do samego Creggera za reżyserię filmu. Premiera Resident Evil została zaplanowana na 18 września 2026 roku.