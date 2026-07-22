Palworld 1.0 sprzedało już prawie 2 miliony egzemplarzy. Nowy raport ujawnia ciekawe wyniki

Według najnowszego raportu pełna wersja Palworld 1.0 osiągnęła już sprzedaż przekraczającą 1,8 miliona egzemplarzy na wszystkich platformach. Dane wskazują również, że od momentu premiery wersji 1.0 gra cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród powracających, jak i nowych graczy.

Palworld świetnie się sprzedaje

Studio Pocketpair niedawno udostępniło długo wyczekiwaną aktualizację 1.0, która oznacza oficjalne zakończenie okresu wczesnego dostępu. Premiera pełnej wersji okazała się bardzo udana. Na samym Steamie gra przyciągnęła niemal milion jednocześnie grających graczy, a najnowsze dane sugerują, że sukces przełożył się również na wysoką sprzedaż. Z raportu przygotowanego przez Alinea Analytics wynika, że Palworld sprzedało dotychczas około 30,5 miliona egzemplarzy na platformach Steam, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.