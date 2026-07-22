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Palworld 1.0 sprzedało już prawie 2 miliony egzemplarzy. Nowy raport ujawnia ciekawe wyniki

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 18:30
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Najnowszy raport pokazuje, że sprzedaż Palworld 1.0 idzie bardzo dobrze.

Według najnowszego raportu pełna wersja Palworld 1.0 osiągnęła już sprzedaż przekraczającą 1,8 miliona egzemplarzy na wszystkich platformach. Dane wskazują również, że od momentu premiery wersji 1.0 gra cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród powracających, jak i nowych graczy.

Palworld
Palworld

Palworld świetnie się sprzedaje

Studio Pocketpair niedawno udostępniło długo wyczekiwaną aktualizację 1.0, która oznacza oficjalne zakończenie okresu wczesnego dostępu. Premiera pełnej wersji okazała się bardzo udana. Na samym Steamie gra przyciągnęła niemal milion jednocześnie grających graczy, a najnowsze dane sugerują, że sukces przełożył się również na wysoką sprzedaż. Z raportu przygotowanego przez Alinea Analytics wynika, że Palworld sprzedało dotychczas około 30,5 miliona egzemplarzy na platformach Steam, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

GramTV przedstawia:

Według raportu gra wygenerowała również około 700 milionów dolarów przychodu brutto ze sprzedaży samych kopii gry, bez uwzględnienia innych źródeł dochodu. Największymi rynkami dla Palworld pozostają Stany Zjednoczone oraz Chiny. Łącznie gracze z tych dwóch krajów odpowiadają za zakup około 27,1 miliona egzemplarzy. Raport ujawnia również wyniki sprzedaży samej pełnej wersji Palworld 1.0. Według przedstawionych danych od premiery wersji 1.0 sprzedano około 1,8 miliona egzemplarzy.

Najlepiej poradził sobie Steam, gdzie nabywców znalazło blisko 1,5 miliona kopii, co przełożyło się na około 25 milionów dolarów przychodu. Na PlayStation 5 sprzedano około 300 tysięcy egzemplarzy, generując około 7 milionów dolarów przychodu. Najmniejszą sprzedaż odnotowano na Xbox Series X/S, gdzie gra znalazła niespełna 70 tysięcy nabywców, osiągając około 1 miliona dolarów przychodu. Warto jednocześnie pamiętać, że Palworld 1.0 jest również dostępne w usłudze Xbox Game Pass, co może mieć wpływ na niższą liczbę sprzedanych kopii na konsolach Microsoftu.

Źródło:https://insider-gaming.com/palworld-1-0-has-reportedly-sold-over-1-8-million-copies/

Tagi:

News
sprzedaż gier
wyniki sprzedaży
RPG
pokemony
Palworld
Pocketpair
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112