Resident Evil Requiem może trafić na PS4 i Nintendo Switch 2. Reakcje graczy są mieszane

Dusk Golem, znany informator w świecie Resident Evil, ponownie podał wieści dotyczące dostępności Resident Evil Requiem na PlayStation 4 i Nintendo Switch 2:

Nie będę owijał w bawełnę – Resident Evil Requiem powinno ukazać się na PlayStation 4 i Nintendo Switch 2. Wygląda na to, że było to dość powszechnie wiadomo w kuluarach i wśród osób z branży. Nie jestem pierwszą osobą, która o tym mówi publicznie, po prostu to potwierdzam.

Rozmawiałem o tym w ciągu ostatnich kilku tygodni z pięcioma różnymi osobami i wiem, że inny człowiek o dobrej reputacji mówił o tym mniej niż tydzień temu.

Więc nie wychodzi to ode mnie, ale słyszałem to samo. Nie jestem pewien, czy gra pojawi się przy premierze, a moim zdaniem będzie to prawdopodobnie inna wersja z inną technologią, trochę jak w czasach 360/PS3 i Wii/PS2, ponieważ niektóre funkcje Requiem, jak ray tracing, są skupione na nowoczesnych platformach. Ale jeśli pytanie brzmi: „czy w ogóle to się wydarzy?”, odpowiedź brzmi w zasadzie: tak, dzieje się.