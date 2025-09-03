Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Requiem może trafić na PS4 i Nintendo Switch 2. Reakcje graczy są mieszane

Patrycja Pietrowska
2025/09/03 12:15
Nieoficjalne doniesienia sugerują, że tytuł może trafić na kolejne dwie platformy.

Resident Evil Requiem zaprezentowano ostatnio podczas Gamescom Opening Night Live. Tytuł okazał się też zdobywcą wielu nagród wręczanych na wydarzeniu. Najnowsze, nieoficjalne doniesienia sugerują, że gra może zadebiutować na Nintendo Switch 2 oraz PlayStation 4.

Resident Evil Requiem na Nintendo Switch 2 i PS4? Informator potwierdza plotki

Dusk Golem, znany informator w świecie Resident Evil, ponownie podał wieści dotyczące dostępności Resident Evil Requiem na PlayStation 4 i Nintendo Switch 2:

Nie będę owijał w bawełnę – Resident Evil Requiem powinno ukazać się na PlayStation 4 i Nintendo Switch 2. Wygląda na to, że było to dość powszechnie wiadomo w kuluarach i wśród osób z branży. Nie jestem pierwszą osobą, która o tym mówi publicznie, po prostu to potwierdzam.

Rozmawiałem o tym w ciągu ostatnich kilku tygodni z pięcioma różnymi osobami i wiem, że inny człowiek o dobrej reputacji mówił o tym mniej niż tydzień temu.

Więc nie wychodzi to ode mnie, ale słyszałem to samo. Nie jestem pewien, czy gra pojawi się przy premierze, a moim zdaniem będzie to prawdopodobnie inna wersja z inną technologią, trochę jak w czasach 360/PS3 i Wii/PS2, ponieważ niektóre funkcje Requiem, jak ray tracing, są skupione na nowoczesnych platformach. Ale jeśli pytanie brzmi: „czy w ogóle to się wydarzy?”, odpowiedź brzmi w zasadzie: tak, dzieje się.

Społeczność graczy reaguje na te wieści z mieszanymi uczuciami. Wielu fanów z entuzjazmem przyjmuje perspektywę wydania Resident Evil Requiem na Nintendo Switch 2, co otwiera grę dla szerszego grona odbiorców, jednak równie wielu wyraża sceptycyzm wobec portu na PlayStation 4. Wciąż warto mieć na uwadze, że doniesienia nie są oficjalne.

Data premiery Resident Evil Requiem została ustalona na 27 lutego 2026 roku. Gra będzie dostępna na konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz na PC. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Resident Evil Requiem - były ciary!

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-requiem-switch-2-ps4-claims-surface/

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:36

Czyli cudów graficznych nie ma co oczekiwać. Mam tylko nadzieję, że nie będzie "równania w dół" w kwestii fpsów.




