Resident Evil Requiem z nowym gameplayem. Capcom szykuje rewolucję w serii

Capcom zaprezentował świeży materiał z Resident Evil Requiem podczas Gamescom Opening Night Live. Nowa odsłona kultowej serii survival horrorów ma zadebiutować na początku 2026 roku i już teraz wzbudza ogromne emocje.

Resident Evil Requiem – nowa bohaterka i powrót do przeszłości

W grze wcielimy się w Ashley, której historia od pierwszej zapowiedzi przyciąga uwagę fanów. Najnowszy trailer ujawnił również postać matki protagonistki, znanej już z wcześniejszych odsłon serii, co sugeruje, że fabuła poruszy wątki rodu Ashford. To otwiera nowe możliwości narracyjne i może nadać całej opowieści dodatkowej głębi.