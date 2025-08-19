Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Requiem z nowym gameplayem. Capcom szykuje rewolucję w serii

Mikołaj Berlik
2025/08/19 22:12
Zobaczyliśmy zaskakujący materiał podczas Opening Night Live.

Capcom zaprezentował świeży materiał z Resident Evil Requiem podczas Gamescom Opening Night Live. Nowa odsłona kultowej serii survival horrorów ma zadebiutować na początku 2026 roku i już teraz wzbudza ogromne emocje.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – nowa bohaterka i powrót do przeszłości

W grze wcielimy się w Ashley, której historia od pierwszej zapowiedzi przyciąga uwagę fanów. Najnowszy trailer ujawnił również postać matki protagonistki, znanej już z wcześniejszych odsłon serii, co sugeruje, że fabuła poruszy wątki rodu Ashford. To otwiera nowe możliwości narracyjne i może nadać całej opowieści dodatkowej głębi.

Pokazany fragment rozgrywki wyraźnie odróżnia się od dotychczasowych części. Capcom postawił na znacznie bardziej dopracowane animacje, szczegółowe lokacje oraz intensywniejsze starcia. Wszystko wskazuje na to, że Resident Evil Requiem będzie chciało wyznaczyć nowy standard w gatunku survival horrorów, łącząc tradycyjną atmosferę grozy z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

GramTV przedstawia:

Resident Evil Requiem zmierza na PS5, XSX|S i PC. Początek 2026 roku zapowiada się wyjątkowo mocno dla fanów horrorów – Capcom najwyraźniej szykuje jedną z najważniejszych premier w historii serii.

