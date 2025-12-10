Zaloguj się lub Zarejestruj

Co czeka nas na PS5 w 2026? PlayStation dzieli zwiastunem z nadchodzącymi grami

Patrycja Pietrowska
2025/12/10 12:00
Nowy materiał promocyjny Sony ukazuje bogactwo nadchodzących gier na PS5.

PlayStation opublikowało zupełnie nowy zwiastun, który ma za zadanie zaprezentować wybraną listę tytułów na konsolę PS5, których premiera jest przewidziana na rok 2026. W materiale znalazło się kilkanaście gier, z których część ma już nawet ustalone daty premier.

PlayStation 5 – nadchodzące gry
PlayStation 5 – nadchodzące gry

PlayStation prezentuje gry na 2026 w zwiastunie

Jedną z największych niespodzianek i najbardziej dyskutowanych pozycji jest Halo: Campaign Evolved. Pojawienie się tytułu Halo w oficjalnych materiałach marketingowych PlayStation niewątpliwie jest interesującym widokiem. Oprócz Halo, na liście tytułów zapowiedzianych na 2026 rok znalazły się inne znaczące produkcje. Jedną z najbardziej wyczekiwanych gier jest Marvel's Wolverine, którego termin premiery wyciekł ostatnio do sieci. Kolejnym mocnym punktem jest Resident Evil Requiem, z datą premiery ustaloną na 27 lutego. Ten tytuł będziemy mogli zobaczyć na The Game Awards 2025.

Wśród innych zapowiedzianych tytułów, które mają swoje konkretne daty premier, znalazły się Nioh 3, który zadebiutuje 6 lutego, Crimson Desert – 19 marca, oraz Saros – 20 marca. Tytuł 007 First Light ma trafić na konsolę 27 marca. Lista obejmuje także: Marvel Tokon: Fighting Souls, Dune: Awakening, The Blood of Dawnwalker, Pragmata, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, The Seven Deadly Sins: Origin, oraz Directive 8020.

GramTV przedstawia:

Mimo że trailer przedstawia bogatą ofertę, należy pamiętać, że jest to tylko wycinek tego, co nas czeka w 2026 roku. W materiale zabrakło tak oczywistej gry jak Grand Theft Auto 6, ale też Phantom Blade Zero, którego datę premiery poznamy już za moment. Nadchodząca gala The Game Awards 2025 może dorzucić do puli kolejne tytuły, na które czekać będą gracze w przyszłym roku.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2025/12/playstation-teases-2026-ps5-games-in-new-trailer

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

