Co czeka nas na PS5 w 2026? PlayStation dzieli zwiastunem z nadchodzącymi grami

PlayStation opublikowało zupełnie nowy zwiastun, który ma za zadanie zaprezentować wybraną listę tytułów na konsolę PS5, których premiera jest przewidziana na rok 2026. W materiale znalazło się kilkanaście gier, z których część ma już nawet ustalone daty premier.

PlayStation prezentuje gry na 2026 w zwiastunie

Jedną z największych niespodzianek i najbardziej dyskutowanych pozycji jest Halo: Campaign Evolved. Pojawienie się tytułu Halo w oficjalnych materiałach marketingowych PlayStation niewątpliwie jest interesującym widokiem. Oprócz Halo, na liście tytułów zapowiedzianych na 2026 rok znalazły się inne znaczące produkcje. Jedną z najbardziej wyczekiwanych gier jest Marvel's Wolverine, którego termin premiery wyciekł ostatnio do sieci. Kolejnym mocnym punktem jest Resident Evil Requiem, z datą premiery ustaloną na 27 lutego. Ten tytuł będziemy mogli zobaczyć na The Game Awards 2025.