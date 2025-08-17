Resident Evil Requiem może być ostatnią wielką historią tego bohatera. Fani nie będą zadowoleni

Według znanego informatora Duska Golema, Leon jednak powróci w Resident Evil 9 – i to jako grywalna postać obok Grace. Jego styl walki ma przejść znaczące zmiany, a historia bohatera ma być ważnym elementem fabuły. Jednocześnie źródło podkreśla, że Requiem będzie „ostatnią dużą rolą Leona w linii czasowej”, co sugeruje, że Capcom przygotowuje się do symbolicznego pożegnania z tą postacią.
Nie oznacza to, że Leon zniknie z uniwersum na zawsze, ale wygląda na to, że seria stopniowo będzie kierowana ku nowym bohaterom i wątkom – a Grace Ashcroft może stać się jedną z głównych twarzy przyszłych odsłon. Jak zareagują na to fani? Ten ruch, jeśli faktycznie do niego dojdzie, może wywołać sporo negatywnych emocji.
Więcej szczegółów powinniśmy poznać już 19 sierpnia, kiedy podczas Gamescom Opening Night Live zostanie pokazany nowy zwiastun gry. Resident Evil Requiem zadebiutuje 27 lutego 2026 roku na PC (Steam), PlayStation 5 i Xbox Series X|S.
