Resident Evil Requiem może być ostatnią wielką historią tego bohatera. Fani nie będą zadowoleni

Czy nowa gra z serii będzie pożegnalną grą dla Leona S. Kennedy’ego?

Capcom przygotowuje się do wielkiej premiery Resident Evil Requiem, dziewiątej głównej odsłony kultowej serii. Choć o grze oficjalnie wiadomo niewiele, coraz więcej przecieków sugeruje, że może być to ostatnia część, w której Leon S. Kennedy odegra kluczową rolę. Resident Evil 9 może być ostatnią wielką historią Leona S. Kennedy’ego Pierwszy zwiastun Requiem wzbudził spore zaskoczenie wśród fanów – zabrakło w nim Leona, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci cyklu. Fani doskonale pamiętają np. Resident Evil 4, jedną z najlepszych odsłon serii, gdzie Kennedy grał pierwsze skrzypce. Zamiast niego w centrum uwagi znalazła się nowa bohaterka, analityk FBI Grace Ashcroft.

Według znanego informatora Duska Golema, Leon jednak powróci w Resident Evil 9 – i to jako grywalna postać obok Grace. Jego styl walki ma przejść znaczące zmiany, a historia bohatera ma być ważnym elementem fabuły. Jednocześnie źródło podkreśla, że Requiem będzie „ostatnią dużą rolą Leona w linii czasowej”, co sugeruje, że Capcom przygotowuje się do symbolicznego pożegnania z tą postacią.

Nie oznacza to, że Leon zniknie z uniwersum na zawsze, ale wygląda na to, że seria stopniowo będzie kierowana ku nowym bohaterom i wątkom – a Grace Ashcroft może stać się jedną z głównych twarzy przyszłych odsłon. Jak zareagują na to fani? Ten ruch, jeśli faktycznie do niego dojdzie, może wywołać sporo negatywnych emocji. Więcej szczegółów powinniśmy poznać już 19 sierpnia, kiedy podczas Gamescom Opening Night Live zostanie pokazany nowy zwiastun gry. Resident Evil Requiem zadebiutuje 27 lutego 2026 roku na PC (Steam), PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

