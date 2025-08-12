Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Requiem na gamescom 2025. Nadchodzi kolejna prezentacja horroru

Mikołaj Ciesielski
2025/08/12 17:40
Już niedługo Capcom pokaże kolejne ujęcia z nowej odsłony serii Resident Evil.

Na Summer Game Fest 2025 doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi nowej odsłony serii Resident Evil. Capcom najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa i chce przypomnieć graczom o nadchodzącej premierze wspomnianej produkcji. Okazuje się bowiem, że już w przyszłym tygodniu będziemy mogli zobaczyć kolejne ujęcia z Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem pojawi się na gamescom 2025. Geoff Keighley potwierdza dobre wieści

Geoff Keighley opublikował wpis na portalu społecznościowym X, w którym poinformował, że Resident Evil Requiem pojawi się na gamescom 2025 Opening Night Live. W trakcie pokazu otwierającego tegoroczną edycję targów gamescom zaprezentowane zostanie „ekskluzywne, nowe spojrzenie” na nadchodzącą odsłonę serii Resident Evil. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich fanów marki.

W tym miejscu warto dodać, że gamescom 2025 Opening Night Live rozpocznie się 19 sierpnia 2025 roku o 20:00 czasu polskiego. Zgodnie z zapowiedziami prezentacja będzie trwać 2 godziny, a całość będzie można śledzić na żywo m.in. na platformie YouTube. Natomiast targi gamescom 2025 odbędą się w dniach 20-24 sierpnia 2025 roku, a całość ponownie będzie miała miejsce w centrum wystawienniczym Koelnmesse w Kolonii w Niemczech.

Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil Requiem ma zadebiutować na rynku 27 lutego 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nowa odsłona serii Resident Evil otrzyma polską wersję językową (napisy).

Źródło:https://x.com/geoffkeighley/status/1955252938232021272

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

