Resident Evil Requiem na gamescom 2025. Nadchodzi kolejna prezentacja horroru

Na Summer Game Fest 2025 doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi nowej odsłony serii Resident Evil. Capcom najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa i chce przypomnieć graczom o nadchodzącej premierze wspomnianej produkcji. Okazuje się bowiem, że już w przyszłym tygodniu będziemy mogli zobaczyć kolejne ujęcia z Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem pojawi się na gamescom 2025. Geoff Keighley potwierdza dobre wieści

Geoff Keighley opublikował wpis na portalu społecznościowym X, w którym poinformował, że Resident Evil Requiem pojawi się na gamescom 2025 Opening Night Live. W trakcie pokazu otwierającego tegoroczną edycję targów gamescom zaprezentowane zostanie „ekskluzywne, nowe spojrzenie” na nadchodzącą odsłonę serii Resident Evil. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich fanów marki.