Zaloguj się lub Zarejestruj

Fanowski remake P.T. na Unreal Engine 5 już dostępny do pobrania za darmo. Gracze nadal pamiętają o horrorze od Hideo Kojimy

Radosław Krajewski
2025/12/07 14:00
0
0

Technologiczne demo anulowanej odsłony Silent Hill zostało odtworzone przez fanów na Unreal Engine 5.

W sieci pojawiła się nowa wersja fanowskiego remake’u legendarnego, ale anulowanego projektu Konami, czyli interaktywnego teasera P.T. Za aktualne wydanie odpowiada twórca znany jako RickiE7an, który opublikowałw ubiegłym miesiącu. Produkcja szybko zwróciła uwagę społeczności, gdyż jest jednym z najbardziej dopracowanych i wiernych odtworzeń pierwowzoru.

P.T.
P.T.

P.T. odtworzone przez fanów na Unreal Engine 5

Fanowski projekt zachowuje całkowitą strukturę oryginału wraz z pełną długością gry oraz wszystkimi elementami, które pamiętają gracze z wersji na PlayStation 4. W odświeżonej odsłonie ponownie pojawia się Liza. Zadbano również o finałową scenę. Jednak postać widoczna w zakończeniu nie przypomina Normana Reedusa, co jest w pełni zrozumiałe dla niewielkiego projektu tworzonego hobbystycznie.

Twórca podaje, że do uruchomienia produkcji wystarczy konfiguracja z procesorem Intel Core i7-4720HQ, 8 GB pamięci RAM oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 960M. Takie wymagania pozwolą na działanie gry na wielu współczesnych komputerach, nawet tych mniej wydajnych.

GramTV przedstawia:

Ponieważ Konami usunęło P.T. z cyfrowej dystrybucji, dla wielu graczy jest to obecnie najprostszy sposób na ponowne zapoznanie się z kultowym horrorem. Mimo że oryginał trafił wyłącznie na PS4, fanowska edycja działa na PC, co czyni ją jeszcze bardziej dostępną.

Project Teaser znajdziecie do pobrania na tej stronie.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/unreal-engine-5-fan-remake-of-konamis-canceled-pt-is-now-playable-and-free-to-download/

Tagi:

News
Project Teaser
P.T.
Konami
Hideo Kojima
fanowski projekt
twórczość fanowska
horror
FPP
za darmo
Unreal Engine 5
remake
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112