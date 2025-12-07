Fanowski remake P.T. na Unreal Engine 5 już dostępny do pobrania za darmo. Gracze nadal pamiętają o horrorze od Hideo Kojimy

W sieci pojawiła się nowa wersja fanowskiego remake’u legendarnego, ale anulowanego projektu Konami, czyli interaktywnego teasera P.T. Za aktualne wydanie odpowiada twórca znany jako RickiE7an, który opublikowałw ubiegłym miesiącu. Produkcja szybko zwróciła uwagę społeczności, gdyż jest jednym z najbardziej dopracowanych i wiernych odtworzeń pierwowzoru.

P.T. odtworzone przez fanów na Unreal Engine 5

Fanowski projekt zachowuje całkowitą strukturę oryginału wraz z pełną długością gry oraz wszystkimi elementami, które pamiętają gracze z wersji na PlayStation 4. W odświeżonej odsłonie ponownie pojawia się Liza. Zadbano również o finałową scenę. Jednak postać widoczna w zakończeniu nie przypomina Normana Reedusa, co jest w pełni zrozumiałe dla niewielkiego projektu tworzonego hobbystycznie.