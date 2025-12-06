To najlepszy horror 2025? Recenzje nie pozostawiają złudzeń

Na Steamie pojawiła się w tym roku Look Outside, nietypowa gra RPG z gatunku horroru, która zachwyca zarówno krytyków, jak i graczy, ale nie jest dostępna na konsolach. Stworzona przez Francisa Coulombe'a i wydana przez Devolver Digital, gra od samej premiery zbiera entuzjastyczne recenzje – średnia ocen w OpenCritic wynosi 84, a w Metacritic 83, a użytkownicy przyznali jej 8,9 punktu. To czyni Look Outside jedną z najlepiej ocenianych gier RPG 2025 roku, choć wielu fanów konsol pozostaje w tyle.

Look Outside – najlepsza horrorowa gra 2025 roku?

Akcja gry rozgrywa się współcześnie, w tajemniczym budynku mieszkalnym, w którym wydarzyło się coś przerażającego – ludzie przemienili się w koszmarne stworzenia. Gracz musi przetrwać w tej niebezpiecznej przestrzeni, wykorzystując wszystko, co znajdzie: przedmioty codziennego użytku stają się narzędziami obrony, a pokonane potwory dają punkty doświadczenia. Turowy system walki w połączeniu z survivalowym zarządzaniem zasobami sprawia, że każda decyzja ma znaczenie.