Zaloguj się lub Zarejestruj

To najlepszy horror 2025? Recenzje nie pozostawiają złudzeń

Jakub Piwoński
2025/12/06 16:30
0
0

Gra nie jest dostępna na konsolach.

Na Steamie pojawiła się w tym roku Look Outside, nietypowa gra RPG z gatunku horroru, która zachwyca zarówno krytyków, jak i graczy, ale nie jest dostępna na konsolach. Stworzona przez Francisa Coulombe'a i wydana przez Devolver Digital, gra od samej premiery zbiera entuzjastyczne recenzje – średnia ocen w OpenCritic wynosi 84, a w Metacritic 83, a użytkownicy przyznali jej 8,9 punktu. To czyni Look Outside jedną z najlepiej ocenianych gier RPG 2025 roku, choć wielu fanów konsol pozostaje w tyle.

Look Outside
Look Outside

Look Outside – najlepsza horrorowa gra 2025 roku?

Akcja gry rozgrywa się współcześnie, w tajemniczym budynku mieszkalnym, w którym wydarzyło się coś przerażającego – ludzie przemienili się w koszmarne stworzenia. Gracz musi przetrwać w tej niebezpiecznej przestrzeni, wykorzystując wszystko, co znajdzie: przedmioty codziennego użytku stają się narzędziami obrony, a pokonane potwory dają punkty doświadczenia. Turowy system walki w połączeniu z survivalowym zarządzaniem zasobami sprawia, że każda decyzja ma znaczenie.

W Look Outside ogromną rolę odgrywają wybory gracza. NPC mogą zostać zaatakowani, oszukani lub wykorzystani w inny sposób, co daje grze ogromną wartość powtórki. Eksploracja, rozwiązywanie zagadek i strategiczne decyzje w walce z potworami tworzą wyjątkowe połączenie RPG i horroru, które przyciąga zarówno fanów klasycznych gier turowych, jak i survival horrorów.

GramTV przedstawia:

Mimo że gra działa świetnie na PC i Steam Deck, nie ma żadnych planów wydania jej na PlayStation czy Xbox. To prawdziwa gratka dla tych, którzy odkryli ją na Steamie, a reszta graczy może tylko mieć nadzieję, że w przyszłości również ich konsole otrzymają szansę na wejście do tego przerażająco wciągającego świata.

Źródło:https://gamerant.com/best-steam-rpgs-2025-look-outside/

Tagi:

News
najlepsze gry
horror
Steam
Look Outside
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112