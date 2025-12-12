Leon wraca w Resident Evil Requiem! Oficjalny zwiastun z TGA 2025

Podczas gali The Game Awards 2025 Capcom oficjalnie ujawnił, że Leon S. Kennedy powróci w Resident Evil Requiem. Po wcześniejszych przeciekach i spekulacjach fanów, teraz mamy potwierdzenie wraz z pierwszym materiałem gameplayowym. Gra trafi na PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 oraz PC.

Resident Evil Requiem – oficjalny materiał

Akcja gry osadzona jest w Raccoon City, a starszy już Leon pełni rolę łącznika między wydarzeniami z poprzednich odsłon, takich jak RE2, a nowymi wydarzeniami w serii. W trailerze pokazano również złoczyńcę w kapturze, który będzie regularnie śledził gracza, oraz samą metropolię, którą badać będzie śledcza FBI.