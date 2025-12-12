Zaloguj się lub Zarejestruj

Leon wraca w Resident Evil Requiem! Oficjalny zwiastun z TGA 2025

Mikołaj Berlik
2025/12/12 02:58
Capcom potwierdza powrót Leona S. Kennedy’ego w nowej odsłonie serii

Podczas gali The Game Awards 2025 Capcom oficjalnie ujawnił, że Leon S. Kennedy powróci w Resident Evil Requiem. Po wcześniejszych przeciekach i spekulacjach fanów, teraz mamy potwierdzenie wraz z pierwszym materiałem gameplayowym. Gra trafi na PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 oraz PC.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – oficjalny materiał

Akcja gry osadzona jest w Raccoon City, a starszy już Leon pełni rolę łącznika między wydarzeniami z poprzednich odsłon, takich jak RE2, a nowymi wydarzeniami w serii. W trailerze pokazano również złoczyńcę w kapturze, który będzie regularnie śledził gracza, oraz samą metropolię, którą badać będzie śledcza FBI.

GramTV przedstawia:

Sam Leon w materiałach prezentuje się w pełni bojowej formie i korzysta z różnorodnego wyposażenia – w tym topora – co sugeruje bardziej brutalny, dynamiczny styl rozgrywki. Tytuł ma łączyć klasyczne elementy survival horroru z nowoczesnym podejściem do akcji i eksploracji.

