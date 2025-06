Twórcy Resident Evil Requiem najwyraźniej szykują nam wielką niespodziankę. Dojdzie do powrotu słynnego bohatera?

Według doniesień znanego insidera AestheticGamera, Resident Evil Requiem ma mieć aż trzech protagonistów, a jednym z nich ma być Leon S. Kennedy – doskonale znany fanom jako bohater Resident Evil 2, RE4 oraz RE6. Informator powołuje się na wewnętrzne źródła i twierdzi, że Capcom celowo ukrywa obecność Leona, by zaskoczyć graczy bliżej premiery lub nawet dopiero w jej dniu.

To już kolejny raz, kiedy AestheticGamer podkreśla, że Leon powróci. Co ciekawe, wcześniej pojawiły się sugestie, że bohater był obecny w jednej z wcześniejszych wersji trailera, ale zniknął z finalnej wersji, co tylko podsyciło spekulacje.