Resident Evil Requiem „mocno pobawi się emocjami” graczy. Capcom szykuje nowy system horroru

Reżyser Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, oraz producent Masato Kumazawa, w wywiadzie dla FutureGamesShow (via MP1ST), przedstawili koncepcję tytułu. Grę określono jako powrót do „starej szkoły Resident Evil”, koncentrującą się na eksploracji, powrotach do znanych lokacji, walce, rozwiązywaniu zagadek i zarządzaniu zasobami.
W Resident Evil Requiem deweloperzy wprowadzają innowacyjny system horroru, którego szczegóły pozostają tajemnicą. Nakanishi, próbując przybliżyć jego działanie, porównał go do „różnicy między napięciem a chwilą ulgi jako o pewnej długości fali”.
To ponownie standardowa praktyka w serii Resident Evil. Różnica polega na tym, że tym razem pojawia się świeży, nowy system, o którym jeszcze nie mogę za wiele powiedzieć. Jeśli pomyślisz o różnicy między napięciem a chwilą ulgi jako o pewnej długości fali, takiej krzywej – to chcę, aby dystans między tymi elementami był większy niż kiedykolwiek wcześniej w serii. Dzięki temu całość staje się prawdziwą kolejką górską, przechodzącą między różnymi aspektami Resident Evil. Jestem bardzo podekscytowany na myśl, że gracze w końcu zrozumieją, co mam na myśli. W tej odsłonie zdecydowanie mocno pobawimy się waszymi emocjami.
