Resident Evil Requiem „mocno pobawi się emocjami” graczy. Capcom szykuje nowy system horroru

Niedawno zobaczyliśmy nowych złoczyńców na zwiastunie Resident Evil Requiem. Capcom zaplanował premierę gry na 2026 rok, z wydaniem na wszystkie platformy, w tym Nintendo Switch 2. Tymczasem deweloperzy zapowiedzieli zupełnie nowy system horroru, który ma „mocno bawić się emocjami” graczy.

Resident Evil Requiem z nowym systemem straszenia

Reżyser Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, oraz producent Masato Kumazawa, w wywiadzie dla FutureGamesShow (via MP1ST), przedstawili koncepcję tytułu. Grę określono jako powrót do „starej szkoły Resident Evil”, koncentrującą się na eksploracji, powrotach do znanych lokacji, walce, rozwiązywaniu zagadek i zarządzaniu zasobami.