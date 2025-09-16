Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Requiem „mocno pobawi się emocjami” graczy. Capcom szykuje nowy system horroru

Patrycja Pietrowska
2025/09/16 08:00
0
0

Capcom zapowiada świeży system zaimplementowany w Resident Evil Requiem.

Niedawno zobaczyliśmy nowych złoczyńców na zwiastunie Resident Evil Requiem. Capcom zaplanował premierę gry na 2026 rok, z wydaniem na wszystkie platformy, w tym Nintendo Switch 2. Tymczasem deweloperzy zapowiedzieli zupełnie nowy system horroru, który ma „mocno bawić się emocjami” graczy.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem z nowym systemem straszenia

Reżyser Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, oraz producent Masato Kumazawa, w wywiadzie dla FutureGamesShow (via MP1ST), przedstawili koncepcję tytułu. Grę określono jako powrót do „starej szkoły Resident Evil”, koncentrującą się na eksploracji, powrotach do znanych lokacji, walce, rozwiązywaniu zagadek i zarządzaniu zasobami.

W Resident Evil Requiem deweloperzy wprowadzają innowacyjny system horroru, którego szczegóły pozostają tajemnicą. Nakanishi, próbując przybliżyć jego działanie, porównał go do „różnicy między napięciem a chwilą ulgi jako o pewnej długości fali”.

To ponownie standardowa praktyka w serii Resident Evil. Różnica polega na tym, że tym razem pojawia się świeży, nowy system, o którym jeszcze nie mogę za wiele powiedzieć. Jeśli pomyślisz o różnicy między napięciem a chwilą ulgi jako o pewnej długości fali, takiej krzywej – to chcę, aby dystans między tymi elementami był większy niż kiedykolwiek wcześniej w serii. Dzięki temu całość staje się prawdziwą kolejką górską, przechodzącą między różnymi aspektami Resident Evil. Jestem bardzo podekscytowany na myśl, że gracze w końcu zrozumieją, co mam na myśli. W tej odsłonie zdecydowanie mocno pobawimy się waszymi emocjami.

GramTV przedstawia:

Data premiery Resident Evil Requiem została ustalona na 27 lutego 2026 roku. Gra będzie dostępna na konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz na PC. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Resident Evil Requiem - były ciary!

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-requiems-new-horror-system-will-play-around-with-your-emotions/

Tagi:

News
Capcom
horror
survival horror
Resident Evil
Resident Evil Requiem
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112