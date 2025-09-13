Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Requiem ujawnia nowych złoczyńców i powrót Umbrella

Jakub Piwoński
2025/09/13 15:00
0
0

Zwróciliście na to uwagę śledząc nowy zwiastun?

Wcześniej informowaliśmy, że Resident Evil Requiem trafi nie tylko na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S, ale również na Nintendo Switch 2, a pojawiały się nawet plany wydania gry na PS4. Teraz Capcom odsłonił kolejne szczegóły nadchodzącej odsłony kultowej serii survival horrorów. Zapowiada się na powrót korporacji Umbrella?

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem ujawnia nowych złoczyńców i powrót Umbrella

Podczas wrześniowego Nintendo Direct 2025 zaprezentowano nowy zwiastun gry, który potwierdził premierę na Switchu 2 i ujawnił zupełnie nowe szczegóły. Gracze zobaczyli m.in. tajemniczą kobietę w białej sukni przemierzającą korytarze hotelu, pokojówkę rozbijającą twarz o lustro oraz nieznanego mężczyznę siedzącego w fotelu, którego wielu fanów typuje jako głównego złoczyńcę. Największe emocje wzbudził jednak powrót korporacji Umbrella, której logo pojawiło się na jednym z filarów.

W Requiem gracze wcielą się w Grace Ashcroft, córkę Alyssy Ashcroft z gier Resident Evil Outbreak. Wysłana przez FBI do Raccoon City, by zbadać serię tajemniczych zgonów w hotelu, szybko staje się celem potworów i musi walczyć o przetrwanie. Choć główną bohaterką jest Grace, od miesięcy krążą plotki o możliwym występie Leona S. Kennedy’ego, a zwiastun sugeruje również powiązania z DSO i B.S.A.A.

GramTV przedstawia:

Premiera Resident Evil Requiem odbędzie się 27 lutego 2026 roku. Gra pojawi się na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/resident-evil-requiem-villains-umbrella-corporation/

Tagi:

News
Capcom
Umbrella Corps
Resident Evil
Resident Evil Village
Resident Evil 9
Resident Evil Requiem
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112