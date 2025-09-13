Wcześniej informowaliśmy, że Resident Evil Requiem trafi nie tylko na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S, ale również na Nintendo Switch 2, a pojawiały się nawet plany wydania gry na PS4. Teraz Capcom odsłonił kolejne szczegóły nadchodzącej odsłony kultowej serii survival horrorów. Zapowiada się na powrót korporacji Umbrella?

Resident Evil Requiem ujawnia nowych złoczyńców i powrót Umbrella

Podczas wrześniowego Nintendo Direct 2025 zaprezentowano nowy zwiastun gry, który potwierdził premierę na Switchu 2 i ujawnił zupełnie nowe szczegóły. Gracze zobaczyli m.in. tajemniczą kobietę w białej sukni przemierzającą korytarze hotelu, pokojówkę rozbijającą twarz o lustro oraz nieznanego mężczyznę siedzącego w fotelu, którego wielu fanów typuje jako głównego złoczyńcę. Największe emocje wzbudził jednak powrót korporacji Umbrella, której logo pojawiło się na jednym z filarów.