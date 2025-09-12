Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil 9: Requiem zadebiutuje na Nintendo Switch 2 razem z Village i RE7

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 16:50
0

Nintendo Switch 2 dostaje trzy gry Resident Evil.

Nintendo Direct przyniósł również wieści dla miłośników grozy. Capcom oficjalnie ujawnił, że trzy tytuły z serii Resident Evil – Resident Evil 7, Resident Evil Village oraz zupełnie nowa odsłona, nazwana Resident Evil Requiem – trafią na konsolę Nintendo Switch 2. Co więcej, wszystkie te gry mają zadebiutować tego samego dnia, 27 lutego.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem trafi na Nintendo Switch 2

Resident Evil Requiem jest dziewiątą, pełnoprawną częścią serii. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć sporo nowych materiałów z gry. Oficjalna zapowiedź gry miała miejsce na początku czerwca bieżącego roku.

Raz jeszcze wróć do miasta katastrof i rozpaczy.

Miasto położone na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych i centrala dawnej globalnej firmy farmaceutycznej Umbrella.

W obliczu plagi zombie w 1998 roku rząd zatwierdził operację sterylizacyjną i przeprowadzenie ataku rakietowego na miasto w celu błyskawicznego przywrócenia kontroli, lecz wydarzenia te zostały szybko zatuszowane. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Teraz, zgodnie z informacjami przekazanymi podczas Nintendo Direct, również posiadacze nowych konsol Nintendo będą mogli cieszyć się rozgrywką. 27 lutego 2026 roku z pewnością będzie datą, którą wielu graczy zaznaczy w swoich kalendarzach.

Źródło:https://www.thegamer.com/resident-evil-9-requiem-nintendo-switch-2/

Komentarze
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 16:52

Oby nie było powtórki z premiery CP2077.




