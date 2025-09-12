Resident Evil 9: Requiem zadebiutuje na Nintendo Switch 2 razem z Village i RE7

Nintendo Direct przyniósł również wieści dla miłośników grozy. Capcom oficjalnie ujawnił, że trzy tytuły z serii Resident Evil – Resident Evil 7, Resident Evil Village oraz zupełnie nowa odsłona, nazwana Resident Evil Requiem – trafią na konsolę Nintendo Switch 2. Co więcej, wszystkie te gry mają zadebiutować tego samego dnia, 27 lutego.
Resident Evil Requiem trafi na Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem jest dziewiątą, pełnoprawną częścią serii. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć sporo nowych materiałów z gry. Oficjalna zapowiedź gry miała miejsce na początku czerwca bieżącego roku.
Raz jeszcze wróć do miasta katastrof i rozpaczy.
Miasto położone na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych i centrala dawnej globalnej firmy farmaceutycznej Umbrella.
W obliczu plagi zombie w 1998 roku rząd zatwierdził operację sterylizacyjną i przeprowadzenie ataku rakietowego na miasto w celu błyskawicznego przywrócenia kontroli, lecz wydarzenia te zostały szybko zatuszowane. – brzmi opis gry.
GramTV przedstawia:
Teraz, zgodnie z informacjami przekazanymi podczas Nintendo Direct, również posiadacze nowych konsol Nintendo będą mogli cieszyć się rozgrywką. 27 lutego 2026 roku z pewnością będzie datą, którą wielu graczy zaznaczy w swoich kalendarzach.