Resident Evil 4 Remake z prezentacją. Capcom zaprasza na Resident Evil Showcase

Jeśli czekacie na Resident Evil 4 Remake, które zostało zapowiedziane podczas czerwcowego State of Play, to mamy dla Was świetne wieści. Już w tym tygodniu Capcom zaprosi graczy na Resident Evil Showcase. Wydarzenie poświęcone popularnej serii horrorów rozpocznie się o północy z czwartku – 20 października – na piątek. Całość będzie można śledzić na oficjalnym kanale marki na platformie Twitch.tv.

Capcom dzieli się szczegółami związanymi z Resident Evil Showcase

Zgodnie z przekazanymi informacjami, podczas zbliżającego się Resident Evil Showcase zobaczymy nie tylko wspomniane Resident Evil 4 Remake, ale także będziemy mieli okazję rzucić okiem na nową zawartość, którą zaoferuje Resident Evil Village: Gold Edition. Mowa tutaj oczywiście o zapowiedzianej jakiś czas temu paczce „Winter’s Expansion”, dzięki której gracze otrzymają m.in. nowe grywalne postacie w trybie Mercenaries, a także fabularny dodatek „Shadows of Rose”.



Niewykluczone, że w trakcie Resident Evil Showcase doczekamy się także prezentacji Resident Evil Re:Verse – samodzielnej gry sieciowej, która ma trafić za darmo do wszystkich nabywców Resident Evil Village. Warto bowiem pamiętać, że premiera wspomnianego tytułu zaplanowana jest na 28 października. Tymczasem rzućcie okiem na krótki zwiastun zapowiadający nadchodzący pokaz gier z serii Resident Evil.