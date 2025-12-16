Hollow Knight: Silksong będzie większe. Twórcy zapowiadają darmowy dodatek

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników popularnej metroidvanii. Studio Team Cherry oficjalnie ujawniło plany dotyczące przyszłości cenionej serii Hollow Knight, informując o nowym, darmowym dodatku DLC do gry Hollow Knight: Silksong, który nazwano „Sea of Sorrow”. Ta wiadomość została przekazana społeczności graczy za pośrednictwem wpisu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej dewelopera.
Darmowa zawartość dla Hollow Knight: Silksong. Sea of Sorrow zapowiedziane
Hollow Knight: Silksong to długo oczekiwany spin-off uznanej niezależnej gry metroidvania z 2017 roku. Po wielu latach oczekiwań gra w końcu trafiła na rynek we wrześniu 2025 roku. Premiera ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony mediów, jak i samych graczy.
Nowe rozszerzenie, zatytułowane „Sea of Sorrow”, będzie dostępne w 2026 roku, choć jak na razie nie podano konkretnej daty wydania, a jedynie rok premiery. Co istotne, DLC to zostanie udostępnione bezpłatnie wszystkim osobom posiadającym podstawową wersję gry. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Team Cherry na blogu, dodatek ma wzbogacić grę o zupełnie nowy obszar tematyczny związany z morzem, który Hornet będzie mogła eksplorować. Dodatek wprowadzi również nowe narzędzia oraz zestaw nowych przeciwników do pokonania.
Przypomnijmy, że Hollow Knight: Silksong trafił na komputery osobiste oraz PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gra ukazała się 4 września 2025 roku.
