Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong będzie większe. Twórcy zapowiadają darmowy dodatek

Patrycja Pietrowska
2025/12/16 08:00
0
0

Hollow Knight: Silksong dostanie darmowe DLC.

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników popularnej metroidvanii. Studio Team Cherry oficjalnie ujawniło plany dotyczące przyszłości cenionej serii Hollow Knight, informując o nowym, darmowym dodatku DLC do gry Hollow Knight: Silksong, który nazwano „Sea of Sorrow”. Ta wiadomość została przekazana społeczności graczy za pośrednictwem wpisu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej dewelopera.

Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow
Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow

Darmowa zawartość dla Hollow Knight: Silksong. Sea of Sorrow zapowiedziane

Hollow Knight: Silksong to długo oczekiwany spin-off uznanej niezależnej gry metroidvania z 2017 roku. Po wielu latach oczekiwań gra w końcu trafiła na rynek we wrześniu 2025 roku. Premiera ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony mediów, jak i samych graczy.

Nowe rozszerzenie, zatytułowane „Sea of Sorrow”, będzie dostępne w 2026 roku, choć jak na razie nie podano konkretnej daty wydania, a jedynie rok premiery. Co istotne, DLC to zostanie udostępnione bezpłatnie wszystkim osobom posiadającym podstawową wersję gry. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Team Cherry na blogu, dodatek ma wzbogacić grę o zupełnie nowy obszar tematyczny związany z morzem, który Hornet będzie mogła eksplorować. Dodatek wprowadzi również nowe narzędzia oraz zestaw nowych przeciwników do pokonania.

GramTV przedstawia:

Ogłoszenie dotyczące rozszerzenia „Sea of Sorrow” miało miejsce po tym, jak Silksong odebrał nagrodę dla Najlepszej Gry Akcji/Przygodowej podczas gali The Game Awards 2025. Choć tytuł był nominowany w wielu kategoriach, w tym do prestiżowej Gry Roku, większość statuetek przypadła innej produkcji, Clair Obscur: Expedition 33.

Przypomnijmy, że Hollow Knight: Silksong trafił na komputery osobiste oraz PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gra ukazała się 4 września 2025 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/hollow-knight-silksong-expansion-sea-of-sorrow-2026/

Tagi:

News
DLC
dodatek
zapowiedź
rozszerzenie
Team Cherry
metroidvania
gry indie
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112