Hollow Knight: Silksong będzie większe. Twórcy zapowiadają darmowy dodatek

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników popularnej metroidvanii. Studio Team Cherry oficjalnie ujawniło plany dotyczące przyszłości cenionej serii Hollow Knight, informując o nowym, darmowym dodatku DLC do gry Hollow Knight: Silksong, który nazwano „Sea of Sorrow”. Ta wiadomość została przekazana społeczności graczy za pośrednictwem wpisu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej dewelopera.

Darmowa zawartość dla Hollow Knight: Silksong. Sea of Sorrow zapowiedziane

Hollow Knight: Silksong to długo oczekiwany spin-off uznanej niezależnej gry metroidvania z 2017 roku. Po wielu latach oczekiwań gra w końcu trafiła na rynek we wrześniu 2025 roku. Premiera ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony mediów, jak i samych graczy.