Resident Evil 4 Remake z fantastyczną sprzedażą. Świetny wynik w zaledwie 2 dni

Resident Evil 4 Remake zaliczyło świetny start na Steam. Capcom ma jednak znacznie większy powód do zadowolenia. Japońska firma podzieliła się bowiem wynikami sprzedaży odświeżonej wersji produkcji z 2005 roku. Okazuje się, że wspomniana produkcja w zaledwie dwa dni osiągnęła fenomenalny rezultat.

Sprzedaż Resident Evil 4 Remake już teraz prezentuje się imponująco

Capcom opublikował komunikat, w którym poinformował, że już po dwóch dniach od premiery Resident Evil 4 Remake mogło pochwalić się sprzedażą na poziomie 3 milionów egzemplarzy. Możemy jednak bezpiecznie założyć, że wynik ten jest już nieaktualny, a wspomniana produkcja może pochwalić się znacznie lepszym rezultatem.



Japońska firma zaktualizowała również wyniki sprzedaży całej serii. Okazuje się, że od 1996 roku – kiedy to na rynku zadebiutowało pierwsze Resident Evil – gracze kupili 135 milionów sztuk produkcji należących do wspomnianego uniwersum.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake dostępne jest od dziś na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat odświeżonej wersji hitu z 2005 roku, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Resident Evil 4 Remake – i znowu dobra robota, Panie Capcom.