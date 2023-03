Resident Evil 4 Remake zalicza świetny start. Rekordowa liczba graczy na Steam

Tryb The Mercenaries trafi do Resident Evil 4 Remake już w przyszłym tygodniu. Tymczasem okazuje się, że odświeżona wersja hitu z 2005 roku zaliczyła niezwykle udany start na Steam. Produkcja Capcomu może pochwalić się masą pozytywnych opinii na platformie Valve, ale prawdziwe wrażenie robią przede wszystkim wyniki aktywności.

Resident Evil 4 Remake z rekordową dla serii Resident Evil liczbą graczy na Steam

W chwili pisania tej wiadomości gra Resident Evil 4 Remake otrzymała na Steam blisko 17 tysięcy opinii, z czego aż 96% stanowią oceny pozytywne. Odświeżona wersja hitu z 2005 roku spotkała się więc z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony użytkowników platformy Valve, którzy chwalą Capcom nie tylko za wprowadzone zmiany, ale także za optymalizację.



Japońska firma może być również zadowolona z wyników aktywności. Obecnie w Resident Evil 4 Remake gra na Steam około 72 tysiące osób (dzięki SteamDB). W szczytowym momencie ostatniej doby produkcję Capcomu uruchomiło jednocześnie ponad 164 tys. użytkowników platformy Valve, a rekordowy wynik został natomiast ustanowiony w sobotnie popołudnie, kiedy to w grze znajdowało się w jednej chwili ponad 168 tys. graczy.



Warto podkreślić, że żadna inna gra z serii Resident Evil nie może pochwalić się na Steam równie dobrymi wynikami aktywności. Poprzednim liderem rankingu było bowiem wydane w maju 2021 roku Resident Evil Village z liczbą 106,631 graczy. Podium zamyka natomiast Resident Evil 2 Remake z wynikiem 74,227 grających jednocześnie osób.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake dostępne jest od dziś na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat odświeżonej wersji hitu z 2005 roku, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Resident Evil 4 Remake – i znowu dobra robota, Panie Capcom.