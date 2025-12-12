Control Resonant – Jesse powraca w wielkim stylu

Podczas The Game Awards 2025 zaprezentowano Control Resonant, czyli pełnoprawną kontynuację przygód Jesse Faden. Studio Remedy, znane z Alan Wake i remake’u Max Payne’a, przygotowało materiał, który pokazuje nie tylko powrót bohaterki, ale także rozszerzenie nadprzyrodzonych możliwości w uniwersum The Bureau.

Control Resonant – nowe twarze i moc nad światem

Choć Jesse pozostaje centralną postacią serii, główną rolę w niektórych fragmentach przejmuje Dylan, członek rodziny protagonistki. Trailer odsłania fragmenty fabuły, w których nadprzyrodzone moce wpływają na kształt otoczenia, a zamknięte, klaustrofobiczne lokacje potęgują napięcie. Widzowie mogli także zobaczyć smaczki dla fanów, nawiązujące do drugiego DLC Alan Wake 2, co sugeruje konsekwentne łączenie światów Remedy.