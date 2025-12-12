Zaloguj się lub Zarejestruj

Control Resonant – Jesse powraca w wielkim stylu

Mikołaj Berlik
2025/12/12 03:09
Nadprzyrodzona akcja i nowe mechaniki w pełnoprawnej kontynuacji hitu Remedy.

Podczas The Game Awards 2025 zaprezentowano Control Resonant, czyli pełnoprawną kontynuację przygód Jesse Faden. Studio Remedy, znane z Alan Wake i remake’u Max Payne’a, przygotowało materiał, który pokazuje nie tylko powrót bohaterki, ale także rozszerzenie nadprzyrodzonych możliwości w uniwersum The Bureau.

Control Resonant – nowe twarze i moc nad światem

Choć Jesse pozostaje centralną postacią serii, główną rolę w niektórych fragmentach przejmuje Dylan, członek rodziny protagonistki. Trailer odsłania fragmenty fabuły, w których nadprzyrodzone moce wpływają na kształt otoczenia, a zamknięte, klaustrofobiczne lokacje potęgują napięcie. Widzowie mogli także zobaczyć smaczki dla fanów, nawiązujące do drugiego DLC Alan Wake 2, co sugeruje konsekwentne łączenie światów Remedy.

Premiera gry planowana jest na 2026 rok na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

News
trailer
zwiastun
Remedy Entertainment
The Game Awards
remedy
Control
The Game Awards 2025
Mikołaj Berlik
