Śmierć Polki w Czechach i psychodeliczne rytuały. Co założyciele CD Projektu mają z tym wspólnego?

Pod koniec 2020 roku czeskie służby weszły do posiadłości w Janovie. Ustalono, że odbywały się tam ceremonie z psychodelicznym wywarem ayahuasca, na miejscu zaś zabezpieczono około 2 kilogramy roślin zawierających DMT. Oskarżonym w sprawie jest Bartosz “Badi” B., który między 2015 a 2020 rokiem miał zorganizować ponad 400 spotkań, których uczestnicy otrzymywali ayahuaskę i marihuanę . Polak przyznaje się do winy i idzie na ugodę, dzięki czemu otrzymuje łagodniejszy wyrok. To 2 lata więzienia, aczkolwiek w zawieszeniu na 3 lata. Przy tym nikt nie wniósł apelacji, przez co sprawa się kończy, ale tylko na kilka lat.

Na przełomie jesieni i zimy 2023 roku Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie otrzymuje zaskakujące zawiadomienie o tym, że w sprawę zamieszany ma być Michał Kiciński, jeden ze współzałożycieli CD Projektu . Okazuje się, że to do niego należy 90 procent praw do nieruchomości, w której B. przeprowadzał swoje rytuały. Obaj panowie mieli się znać, ale Kiciński podczas przesłuchania zaprzeczył insynuacjom, iż sam brał udział w tamtejszych ceremoniach. Po tym wydarzeniu biznesmen miał odkupić od B. brakujące 10 procent praw do nieruchomości, po czym przekazać je w formie darowizny stowarzyszeniu, którego prezesem ma rzekomo być… kolega wspominanego Badiego.

Jakiś czas potem osoba, która złożyła zawiadomienie, wycofała swój wniosek, argumentując to tym, iż wybaczyła wszystkim. Sprawa zostaje więc umorzona, ale powraca na początku 2024 roku, gdy do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie trafia poważniejsze zawiadomienie. Wynika z niego, że latem 2018 roku jedna z uczestniczek rytuałów B. w Janovie zmarła po zażyciu ayahuaski. Według informacji, do których dotarł Onet, kobieta miała bardzo źle się poczuć, ale mimo to nikt nie udzielił jej pomocy. Potem poszła ona do łazienki, gdzie miała umrzeć na oczach brata Badiego. Wtedy miało rozpocząć się zacieranie śladów, a policję wezwano dopiero nad ranem.

Tutaj wraca temat Kicińskiego. Ten w październiku 2024 roku rozmawiał z prokuraturą, przyznając, iż poznał Badiego w 2013 roku podczas “szamańskiej ceremonii”. w Czechach. Później z inicjatywy B. kupił on nieruchomość w Janovie, gdzie prowadzona miała być terapia naturalna. O tym, co działo się tam naprawdę, Kiciński miał nie wiedzieć. Co innego twierdzi jednak była partnerka B., według której biznesmen miał nawet zaoferować Badiemu, iż kupi dla niego większy obiekt, by można było prowadzić ceremonię w lepszych warunkach. Przyznała ona też, że Marcin Iwiński, inny z założycieli CD Projektu, miał zakupić dom w Nydku, w którym B, organizował ceremonie przed przenosinami do Janova.

Obecnie śledztwo w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku jest zawieszone po tym, jak brat Badiego, Wiktor B., został znaleziony martwy. Postępowanie trwa natomiast w Częstochowie i tam “prowadzona jest końcowa analiza zebranego materiału dowodowego”. Sam Onet próbował skontaktować się z Kicińskim, ale bezskutecznie. Dziennikarzom nie udało się również uzyskać komentarza od Iwińskiego.