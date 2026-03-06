Pamiętacie kontrowersyjne Abandoned? Szef studia niespodziewanie... odpalił grę

Gra wyglądała intrygująco, chociaż nie pokazano nam zbyt wiele. A to, czego nie powiedziano, dopowiedziała sobie sama społeczność.
Abandoned jednak żyje? Szef studia chce, byśmy tak myśleli
Teraz temat niespodziewanie powraca. Ale bynajmniej nie dlatego, że gra Abandoned wreszcie się ukazało albo szef studia postanowił przeprosić. Zamiast tego gracze zauważyli, że Hasan Kahraman, prezes Blue Box Game Studios, niespodziewanie odpalił na swoim koncie na PlayStation 5 grę o nazwie Abandoned: Gospels of Blood. Szybko uznano, że Holender po raz kolejny próbuje wzbudzić zainteresowanie swoim “projektem”, licząc przy tym na rozejście się informacji. Niemniej zamiast tego społeczność od razu wyśmiała Kahramana, pamiętając mu całe zamieszanie, które miało miejsce lata temu.
