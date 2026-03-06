Pamiętacie kontrowersyjne Abandoned? Szef studia niespodziewanie... odpalił grę

Cofnijmy się więc do 2021 roku. To właśnie wtedy zaprezentowano survival horror o nazwie Abandoned, za którym miało stać niezależnie holenderskie studio Blue Box. Początkowo miał to być tytuł ekskluzywny dla PlayStation 5, z czasem jednak pojawiły się informacje o planowanym wydaniu dla PC. Gracze szybko dopowiedzieli sobie, że w projekt na pewno zaangażowany jest sam Hideo Kojima, który przed odejściem z Konami miał tworzyć Silent Hills. Zaczęto doszukiwać się powiązań potwierdzających tę teorię, nawet najbardziej absurdalnych. Wreszcie sam Kojima w 2022 roku kategorycznie odciął się od Abandoned, chociaż z uwagi na jego ekscentryczność nie wszyscy mu uwierzyli.

Jest jednak też drugie dno. Wspomniany horror nie był bowiem pierwszym tytułem Blue Box. Okazało się, że studio ma za sobą bogatą historię anulowanych projektów, które po wielkich zapowiedziach okazywały się wielkimi niewypałami. Tym razem miało być inaczej, a sam Kahraman zapewniał, że dostaniemy m.in. grywalny prolog, ale wszystkie komunikaty i terminy okazywały się wyssane z palca. Co więcej, na początku 2022 roku z mediów społecznościowych studia zniknęły wszystkie posty. Nieco później GameSpot ustalił, że szef Blue Box świadomie manipulował informacjami, podtrzymując plotki o rzekomym powiązaniu z Silent Hill. Samo Abandoned miało zaś nigdy tak naprawdę nie istnieć.