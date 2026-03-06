Zaloguj się lub Zarejestruj

Pamiętacie kontrowersyjne Abandoned? Szef studia niespodziewanie... odpalił grę

Maciej Petryszyn
2026/03/06 19:30
0
0

Cofnijmy się do 2021 roku. To wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o zmierzającym na PlayStation 5 i PC Abandoned.

Gra wyglądała intrygująco, chociaż nie pokazano nam zbyt wiele. A to, czego nie powiedziano, dopowiedziała sobie sama społeczność.

Abandoned
Abandoned

Abandoned jednak żyje? Szef studia chce, byśmy tak myśleli

Teraz temat niespodziewanie powraca. Ale bynajmniej nie dlatego, że gra Abandoned wreszcie się ukazało albo szef studia postanowił przeprosić. Zamiast tego gracze zauważyli, że Hasan Kahraman, prezes Blue Box Game Studios, niespodziewanie odpalił na swoim koncie na PlayStation 5 grę o nazwie Abandoned: Gospels of Blood. Szybko uznano, że Holender po raz kolejny próbuje wzbudzić zainteresowanie swoim “projektem”, licząc przy tym na rozejście się informacji. Niemniej zamiast tego społeczność od razu wyśmiała Kahramana, pamiętając mu całe zamieszanie, które miało miejsce lata temu.

GramTV przedstawia:

Cofnijmy się więc do 2021 roku. To właśnie wtedy zaprezentowano survival horror o nazwie Abandoned, za którym miało stać niezależnie holenderskie studio Blue Box. Początkowo miał to być tytuł ekskluzywny dla PlayStation 5, z czasem jednak pojawiły się informacje o planowanym wydaniu dla PC. Gracze szybko dopowiedzieli sobie, że w projekt na pewno zaangażowany jest sam Hideo Kojima, który przed odejściem z Konami miał tworzyć Silent Hills. Zaczęto doszukiwać się powiązań potwierdzających tę teorię, nawet najbardziej absurdalnych. Wreszcie sam Kojima w 2022 roku kategorycznie odciął się od Abandoned, chociaż z uwagi na jego ekscentryczność nie wszyscy mu uwierzyli.

Jest jednak też drugie dno. Wspomniany horror nie był bowiem pierwszym tytułem Blue Box. Okazało się, że studio ma za sobą bogatą historię anulowanych projektów, które po wielkich zapowiedziach okazywały się wielkimi niewypałami. Tym razem miało być inaczej, a sam Kahraman zapewniał, że dostaniemy m.in. grywalny prolog, ale wszystkie komunikaty i terminy okazywały się wyssane z palca. Co więcej, na początku 2022 roku z mediów społecznościowych studia zniknęły wszystkie posty. Nieco później GameSpot ustalił, że szef Blue Box świadomie manipulował informacjami, podtrzymując plotki o rzekomym powiązaniu z Silent Hill. Samo Abandoned miało zaś nigdy tak naprawdę nie istnieć.

Źródło:https://www.resetera.com/threads/hasan-kahraman-was-playing-a-new-version-of-abandoned.1455199/

Tagi:

News
PC
horror
survival horror
kontrowersje
afera
PlayStation 5
PS5
Abandoned
Blue Box Game
oszustwo
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112