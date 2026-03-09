10 miliardów oszczędności dzięki AI. Niestety, kosztem 30 tysięcy etatów

Oracle podejmuje szokującą decyzję.

Technologiczny gigant Oracle szykuje się do jednej z największych restrukturyzacji w swojej historii. Według najnowszych raportów Bloomberga oraz analiz TD Cowen, firma może zwolnić nawet 30 000 pracowników (ok. 18% kadry), aby pozyskać fundusze na wyścig z Microsoftem i Amazonem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Oracle – inwestycja w rozwiązania sztucznej inteligencji Planowane zwolnienia mają przynieść firmie od 8 do 10 miliardów dolarów wolnych przepływów pieniężnych. Środki te są Oracle niezbędne do sfinansowania gigantycznego projektu budowy centrów danych, którego koszt szacuje się na oszałamiające 156 miliardów dolarów.

Inwestorzy i banki w USA zaczęły sceptycznie patrzeć na ogromne zadłużenie Oracle (przekraczające już 100 mld USD), co utrudnia tradycyjne finansowanie nowych projektów. Ulgę w tym temacie ma przynieść oczywiście AI. Oracle zawarło z OpenAI (twórcami ChatGPT) umowę o wartości 300 miliardów dolarów. Aby ją zrealizować, firma musi drastycznie zwiększyć moc obliczeniową, co wymaga tysięcy nowych procesorów GPU.Bloomberg wskazuje, że redukcje obejmą głównie działy, których zadania mogą zostać przejęte przez... samą sztuczną inteligencję.

Zwalnianie pracowników to nie jedyny krok, jaki rozważa zarząd pod wodzą Larry’ego Ellisona. Pod młotek może trafić spółka medyczna Cerner, kupiona zaledwie w 2022 roku za 28 miliardów dolarów. Pozbycie się tego aktywa miałoby podreperować budżet na inwestycje w chmurę. Aby ograniczyć wydatki inwestycyjne (CapEx), Oracle promuje model, w którym to klient dostarcza własne procesory do centrów danych Oracle, a firma zapewnia jedynie infrastrukturę i zarządzanie. W dziale chmurowym już teraz wstrzymano większość nowych procesów zatrudniania. Oficjalne ogłoszenie wyników finansowych za trzeci kwartał fiskalny ma nastąpić 10 marca 2026 roku – to wtedy rynek spodziewa się potwierdzenia skali planowanych cięć.