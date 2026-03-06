Netflix ponownie wkracza do starożytności i wywołuje burzę castingiem. Ale Denzelowi Washingtonowi się nie odmawia

Netflix wkracza do starożytności z długo zapowiadaną biografią Hannibala – legendarny kartagiński wódz ożyje na ekranie już dzięki Denzlowi Washingtonowi. Aktor jakiś czas temu zmierzył się z kinem sandałowym za sprawą Gladiatora 2. Zdjęcia do nowej historii mają ruszyć w czerwcu. Za reżyserię odpowiada Antoine Fuqua, z którym Washington współpracuje już po raz szósty. Ciekawostkę stanowi fakt, że operatorem będzie Robert Richardson, trzykrotny zdobywca Oscara i jeden z najbardziej rozpoznawalnych operatorów w Hollywood, znany m.in. ze współpracy z Tarantino, Scorsese i Oliverem Stone’em.

Denzel Washington jako Hannibal w historycznej produkcji od Netflx

Scenariusz napisał John Logan, autor Gladiatora i Skyfall. Film ma pokazać Hannibala w decydujących kampaniach przeciwko Rzymowi podczas II wojny punickiej (218–201 p.n.e.). To historia ogromnych ambicji, genialnej taktyki i bitew, które przeszły do legendy. Casting jednak nie obył się bez kontrowersji. Historycznie Hannibal był Kartagińczykiem, czyli kimś, kto współcześnie wyglądałby raczej jak Tunezyjczyk.