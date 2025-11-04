Remake'i czy remastery? Nowe badania pokazują, co częściej wybierają gracze

Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Ampere Analysis (via VGC) rzuca światło na trendy zakupowe graczy, jednoznacznie wskazując na znaczącą przewagę finansową pełnych remake’ów nad remasterami. Z analizy wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat gracze wydali ponad dwukrotnie więcej pieniędzy na remake’i w porównaniu do średnich wydatków na remastery.

Gracze wydają ponad 2 razy więcej na remake’i niż remastery

Badanie Ampere objęło rynek gier wideo w okresie od stycznia 2024 roku do września 2025 roku. W tym czasie przeanalizowano łącznie 42 tytuły, w tym 15 pełnych remake’ów oraz 27 remasterów. Łącznie te odświeżone produkcje przyciągnęły aż 72,4 miliona graczy na platformach Xbox, PlayStation oraz Steam. Konsumenci łącznie przeznaczyli około 1,4 miliarda dolarów na zakup pełnych wersji gier premium oraz na mikrotransakcje.