Remake'i czy remastery? Nowe badania pokazują, co częściej wybierają gracze

Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Ampere Analysis (via VGC) rzuca światło na trendy zakupowe graczy, jednoznacznie wskazując na znaczącą przewagę finansową pełnych remake’ów nad remasterami. Z analizy wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat gracze wydali ponad dwukrotnie więcej pieniędzy na remake’i w porównaniu do średnich wydatków na remastery.
Gracze wydają ponad 2 razy więcej na remake’i niż remastery
Badanie Ampere objęło rynek gier wideo w okresie od stycznia 2024 roku do września 2025 roku. W tym czasie przeanalizowano łącznie 42 tytuły, w tym 15 pełnych remake’ów oraz 27 remasterów. Łącznie te odświeżone produkcje przyciągnęły aż 72,4 miliona graczy na platformach Xbox, PlayStation oraz Steam. Konsumenci łącznie przeznaczyli około 1,4 miliarda dolarów na zakup pełnych wersji gier premium oraz na mikrotransakcje.
Globalne wydatki na remake były wyższe aż 2,2 raza w porównaniu ze średnimi wydatkami na remaster. Katie Holt, starsza analityk z Ampere Analysis, zauważyła, że w obliczu eskalacji kosztów, wydawcy coraz chętniej przeszukują swoje archiwa w poszukiwaniu ekonomicznie efektywnych pomysłów na remake’i i remastery.
Wraz ze wzrostem kosztów tworzenia gier i rozwijania marek, wydawcy coraz częściej sięgają po swoje katalogi starszych tytułów, stawiając na tańsze w produkcji remake’i i remastery.
Przy podejmowaniu decyzji między pełnym remakiem a remasterem wydawcy muszą brać pod uwagę planowanie rozwoju serii, poziom ryzyka inwestycyjnego, wiek materiału źródłowego, wsparcie platform oraz inne czynniki wpływające na wybór konkretnego kierunku produkcji.
