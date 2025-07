Bethesda świętuje sukces. W The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zagrało już 9 milionów graczy

Bethesda osiągnęła kolejny kamień milowy wraz z The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Bethesda ogłosiła, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered osiągnęło imponujący wynik 9 milionów graczy od swojej premiery, która miała miejsce 22 kwietnia 2025 roku. Choć wielu spodziewało się, że twórcy poczekają z ogłoszeniem do przekroczenia progu 10 milionów, możliwe, że zdecydowano się na pochwalenie wynikiem teraz ze względu na nieco wyhamowane tempo wzrostu. Mimo to, nadal jest się czym chwalić.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zadebiutowało dość niespodziewanie i szybko podbiło serca fanów serii. Dla wielu graczy remaster bardziej przypomina pełny remake, niż tylko odświeżoną wersję klasyka z 2006 roku. Nowa wersja gry oferuje odnowioną grafikę oraz modele postaci, poprawione oświetlenie i efekty wizualne, usprawnione sterowanie i interfejs, a także ulepszenia techniczne w kwestii działania gry. Zarówno weterani serii, jak i nowi gracze, którzy po raz pierwszy zetknęli się z uniwersum Cyrodiil, tłumnie ruszyli do świata Obliviona i to widać w bardzo imponujących liczbach.