Assassin’s Creed Black Flag Resynced już niemal oficjalnie. Gra została już oceniona

Radosław Krajewski
2025/12/09 16:35
Grę prawdopodobnie zobaczymy na The Game Awards.

Assassin’s Creed Black Flag Remake jest już niemal pewne. W serwisie PEGI pojawiła się pozycja o nazwie Assassin’s Creed Black Flag Resynced, co ponownie rozpaliło spekulacje dotyczące przygotowywanego remake’u kultowej odsłony serii. Choć Ubisoft wciąż oficjalnie nie ogłosiło gry, to obecność produkcji w bazie oficjalnej organizacji przyznającej kategorie wiekowe sugeruje, że ujawnienie projektu może nastąpić już wkrótce. Prawdopodobną datą jest 11grudnia (w Polsce 12 grudnia) podczas The Game Awards.

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zostało ocenione przez PEGI

Warto przypomnieć, że pierwsze wzmianki o projekcie pojawiły się niedawno w wyniku analizy plików aktualizacji Assassin’s Creed Shadows. Wśród danych lokalizacyjnych odnaleziono linię tekstu, która wprost odnosiła się do tytułu Resynced.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced to dzieło fikcji historycznej stworzone przez zróżnicowany zespół. Choć inspiruje się prawdziwymi wydarzeniami, postaciami i miejscami, pozostaje utworem fikcyjnym, w którym twórcy zastosowali swobodę artystyczną, aby dostosować go do interaktywnej formy gry wideo.

GramTV przedstawia:

Wpis w bazie PEGI znacząco zwiększył przekonanie graczy, że projekt znajduje się już na zaawansowanym etapie produkcji. Zgłoszenia do organizacji ratingowej najczęściej pojawiają się bowiem tuż przed ujawnieniem gry lub rozpoczęciem działań marketingowych.

Co istotne, wpis ratingowy nie podaje jeszcze listy platform ani przybliżonego terminu premiery. Sam fakt pojawienia się tytułu w oficjalnym rejestrze traktowany jest jednak jako wyraźny sygnał, że Ubisoft przygotowuje się do kolejnego kroku i może zdecydować się na prezentację już za kilka dni.

Źródło:https://insider-gaming.com/assassins-creed-black-flag-resynced-appears/

