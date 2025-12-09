Assassin’s Creed Black Flag Resynced już niemal oficjalnie. Gra została już oceniona

Assassin’s Creed Black Flag Remake jest już niemal pewne. W serwisie PEGI pojawiła się pozycja o nazwie Assassin’s Creed Black Flag Resynced, co ponownie rozpaliło spekulacje dotyczące przygotowywanego remake’u kultowej odsłony serii. Choć Ubisoft wciąż oficjalnie nie ogłosiło gry, to obecność produkcji w bazie oficjalnej organizacji przyznającej kategorie wiekowe sugeruje, że ujawnienie projektu może nastąpić już wkrótce. Prawdopodobną datą jest 11grudnia (w Polsce 12 grudnia) podczas The Game Awards.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zostało ocenione przez PEGI

Warto przypomnieć, że pierwsze wzmianki o projekcie pojawiły się niedawno w wyniku analizy plików aktualizacji Assassin’s Creed Shadows. Wśród danych lokalizacyjnych odnaleziono linię tekstu, która wprost odnosiła się do tytułu Resynced.