Remake Fallout: New Vegas to nie wymysł? Znany leaker na nowo roznieca nadzieje fanów

Nie pojawiło się bowiem żadne wielkie ogłoszenie. Ani w związku z piątą odsłoną serii, ani remake’em którejś ze starszych części.

Fallout: New Vegas Remake to nie medialny wymysł?

Nic więc dziwnego, że perspektywy na odświeżone wydanie poprzednich bethesdowych Falloutów w oczach fanów znacząco zmalały. Być może jednak niepotrzebnie. A przynajmniej tak sugeruje znany insider o nicku NateTheHate, który w jednym z niedawnych wątków w serwisie X przyznał, iż medialne doniesienia o rzekomych pracach nad Fallout: New Vegas Remake nie były jedynie dziennikarskimi kaczkami. – Poprzednie plotki mają uzasadnienie – stwierdził leaker, nie podając przy tym żadnych dodatkowych informacji. Nadal więc nie wiemy kto, nie wiemy jak i nie wiemy kiedy. Jedyne co pozostaje, to nadzieja na remake New Vegas, która właśnie została podtrzymana.