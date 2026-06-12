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Remake Fallout: New Vegas to nie wymysł? Znany leaker na nowo roznieca nadzieje fanów

Maciej Petryszyn
2026/06/12 21:00
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Wiele sobie obiecywano w kwestii marki Fallout w związku z niedawnym XBOX Games Showcase. I równie wielkie było rozczarowanie.

Nie pojawiło się bowiem żadne wielkie ogłoszenie. Ani w związku z piątą odsłoną serii, ani remake’em którejś ze starszych części.

Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas Remake to nie medialny wymysł?

Nic więc dziwnego, że perspektywy na odświeżone wydanie poprzednich bethesdowych Falloutów w oczach fanów znacząco zmalały. Być może jednak niepotrzebnie. A przynajmniej tak sugeruje znany insider o nicku NateTheHate, który w jednym z niedawnych wątków w serwisie X przyznał, iż medialne doniesienia o rzekomych pracach nad Fallout: New Vegas Remake nie były jedynie dziennikarskimi kaczkami. – Poprzednie plotki mają uzasadnienie – stwierdził leaker, nie podając przy tym żadnych dodatkowych informacji. Nadal więc nie wiemy kto, nie wiemy jak i nie wiemy kiedy. Jedyne co pozostaje, to nadzieja na remake New Vegas, która właśnie została podtrzymana.

GramTV przedstawia:

Plotki o Fallout: New Vegas Remake oraz Fallout 3 Remake to temat, który powraca jak bumerang od lat. I chociaż w tym czasie było wiele momentów, zdaniem wielu, granicznych, a także wiele przesłanek stanowiących niemalże potwierdzenie istnienie tych produkcji, to finalnie jak dotychczas nic nie wyszło poza sferę medialnych rozważań. Co więcej, niedawno nastroje fanów studził twórca oryginalnego New Vegas, słynny Chris Avellone. W jednej z rozmów przyznał on bowiem, że Obsidian po zakończeniu prac i w następstwie problemów na linii studio-wydawca rzekomo nie pozostawił Bethesdzie kodu źródłowego do F:NV.

Ostatnimi czasy jednak najwięcej w kontekście marki mówi się o Fallout 76. Z jednej strony dlatego, że sieciowa produkcja po tylu latach wreszcie doczeka się natywnych wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tytuł ten był również jedynym falloutowym akcentem podczas wspomnianego XBOX Games Showcase 2026.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-new-vegas-remake-rumors-have-merit-insider-claims/

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
plotka
Fallout: New Vegas
remake
Fallout
Plotki
Fallout: New Vegas Remake
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112