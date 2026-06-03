Fallout 76 wreszcie wykorzysta moc PS5 i Xbox Series X/S. Publiczne testy w tym miesiącu

Gdy Fallout 76 trafiał na rynek, domyślnymi sprzętami były jeszcze PlayStation 4 i Xbox One. A więc konsole poprzedniej generacji.
Dotychczas właśnie z tych wersji musieli korzystać posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Teraz jednak ulegnie to zmianie.
Fallout 76 trafi na PS5 i XSX/S
Bethesda oficjalnie zapowiedziała bowiem, że Fallout 76 trafi na PS5 i XSX/S. Wersja ta, niezależnie od konsoli, celować ma w 60 klatek na sekundę. Do tego, w porównaniu do wydań na poprzednią generację, zwiększy dystans rysowania obiektów oraz poprawi wyświetlanie cieni. To zresztą nie wszystko, bo Xbox Series X, Xbox One X, PlayStation 5 Pro wspierać będą rozdzielczość 4K, podczas gdy PlayStation 5 i 4 będą mogły liczyć na 1440p. Pozostałe platformy poprzedniej generacji? Tutaj bez zmian – nadal 1080p. Do tego dochodzi technologia VRR, wspierana na Xbox Series w wersjach X i S oraz na bazowym PlayStation 5 i wersji Pro.
W oficjalnym komunikacie Bethesdy możemy wyczytać:
Z radością ogłaszamy, że w czerwcu rozpoczniemy publiczne testy gry w wersjach na konsole Xbox Series X|S oraz PlayStation 5/Pro. Testowe wersje na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 będą dostępne dla każdego, kto posiada Fallout 76, a pobrać je będzie można ze sklepów Xbox Store i PlayStation Store.
GramTV przedstawia:
Jednocześnie w Fallout 76, chociaż dopiero co rozpoczyna się 25. sezon, zapowiedziano już nadejście sezonu 26. Bethesda przyznała, iż zdaje sobie sprawę, że ostatnie sezon nie spotkały się ze zbyt dobrym odbiorem. Z tego też powodu w kolejnej odsłonie zmagań dostaniemy więcej nagród, a ich wartość będzie wyższa. Co istotne, rzeczone nagrody mają mieć charakter o wiele bardziej unikalny. To oznacza przynajmniej częściowe odejście od znienawidzonego schematu, w ramach którego dostawaliśmy posiadane już przedmioty, różniące się od poprzednich jedynie kolorem malowania.
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