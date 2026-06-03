Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout 76 wreszcie wykorzysta moc PS5 i Xbox Series X/S. Publiczne testy w tym miesiącu

Maciej Petryszyn
2026/06/03 12:00
0
0

Gdy Fallout 76 trafiał na rynek, domyślnymi sprzętami były jeszcze PlayStation 4 i Xbox One. A więc konsole poprzedniej generacji.

Dotychczas właśnie z tych wersji musieli korzystać posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Teraz jednak ulegnie to zmianie.

Fallout 76
Fallout 76

Fallout 76 trafi na PS5 i XSX/S

Bethesda oficjalnie zapowiedziała bowiem, że Fallout 76 trafi na PS5 i XSX/S. Wersja ta, niezależnie od konsoli, celować ma w 60 klatek na sekundę. Do tego, w porównaniu do wydań na poprzednią generację, zwiększy dystans rysowania obiektów oraz poprawi wyświetlanie cieni. To zresztą nie wszystko, bo Xbox Series X, Xbox One X, PlayStation 5 Pro wspierać będą rozdzielczość 4K, podczas gdy PlayStation 5 i 4 będą mogły liczyć na 1440p. Pozostałe platformy poprzedniej generacji? Tutaj bez zmian – nadal 1080p. Do tego dochodzi technologia VRR, wspierana na Xbox Series w wersjach X i S oraz na bazowym PlayStation 5 i wersji Pro.

W oficjalnym komunikacie Bethesdy możemy wyczytać:

Z radością ogłaszamy, że w czerwcu rozpoczniemy publiczne testy gry w wersjach na konsole Xbox Series X|S oraz PlayStation 5/Pro. Testowe wersje na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 będą dostępne dla każdego, kto posiada Fallout 76, a pobrać je będzie można ze sklepów Xbox Store i PlayStation Store.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie w Fallout 76, chociaż dopiero co rozpoczyna się 25. sezon, zapowiedziano już nadejście sezonu 26. Bethesda przyznała, iż zdaje sobie sprawę, że ostatnie sezon nie spotkały się ze zbyt dobrym odbiorem. Z tego też powodu w kolejnej odsłonie zmagań dostaniemy więcej nagród, a ich wartość będzie wyższa. Co istotne, rzeczone nagrody mają mieć charakter o wiele bardziej unikalny. To oznacza przynajmniej częściowe odejście od znienawidzonego schematu, w ramach którego dostawaliśmy posiadane już przedmioty, różniące się od poprzednich jedynie kolorem malowania.

Źródło:https://fallout.bethesda.net/en/article/7uZ5caUi4lqZxmhKDXqEAV/fallout-76-infestations-release-notes

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
Fallout 76
PlayStation 5
PS5
Xbox Series X
Xbox Series S
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112