Fallout 76 wreszcie wykorzysta moc PS5 i Xbox Series X/S. Publiczne testy w tym miesiącu

Gdy Fallout 76 trafiał na rynek, domyślnymi sprzętami były jeszcze PlayStation 4 i Xbox One. A więc konsole poprzedniej generacji.

Dotychczas właśnie z tych wersji musieli korzystać posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Teraz jednak ulegnie to zmianie.

Fallout 76 trafi na PS5 i XSX/S

Bethesda oficjalnie zapowiedziała bowiem, że Fallout 76 trafi na PS5 i XSX/S. Wersja ta, niezależnie od konsoli, celować ma w 60 klatek na sekundę. Do tego, w porównaniu do wydań na poprzednią generację, zwiększy dystans rysowania obiektów oraz poprawi wyświetlanie cieni. To zresztą nie wszystko, bo Xbox Series X, Xbox One X, PlayStation 5 Pro wspierać będą rozdzielczość 4K, podczas gdy PlayStation 5 i 4 będą mogły liczyć na 1440p. Pozostałe platformy poprzedniej generacji? Tutaj bez zmian – nadal 1080p. Do tego dochodzi technologia VRR, wspierana na Xbox Series w wersjach X i S oraz na bazowym PlayStation 5 i wersji Pro.