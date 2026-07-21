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Fortnite pyta graczy o Palworld. Epic Games bada zainteresowanie możliwym crossoverem?

Mikołaj Berlik
2026/07/21 16:00
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To będzie następna duża marka w grze Epic Games?

Epic Games ponownie rozbudziło spekulacje dotyczące potencjalnych współprac w Fortnite. Gracze zauważyli, że w najnowszej ankiecie rozsyłanej przez firmę pojawiło się pytanie dotyczące Palworld, co wywołało dyskusję na temat możliwego crossovera obu produkcji.

Fortnite pyta graczy o Palworld. Epic Games bada zainteresowanie możliwym crossoverem?

Fortnite x Palworld już wkrótce?

Według relacji użytkowników oraz znanych społeczności skupionych wokół Fortnite, w sekcji ankiety poświęconej grom, w które gracze grali ostatnio, znalazł się właśnie hit studia Pocketpair. Samo pojawienie się Palworld w ankiecie nie oznacza jednak, że współpraca jest już planowana. Epic Games od lat wykorzystuje podobne formularze do badania zainteresowań swojej społeczności, a w przeszłości pojawiały się w nich marki i gry, które ostatecznie nigdy nie trafiły do Fortnite.

Wczytywanie ramki mediów.

Możliwe więc, że firma chce jedynie lepiej zrozumieć, po jakie produkcje sięgają gracze i co odciąga ich od battle royale. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że zebrane dane posłużą również do oceny potencjału przyszłych współprac. Hipoteza o crossoverze nie wydaje się całkowicie nieprawdopodobna. Fortnite regularnie otrzymuje nowe wydarzenia i kolaboracje z popularnymi markami ze świata filmów, seriali i gier.

Z kolei Palworld przeżywa obecnie kolejny okres ogromnej popularności po premierze wersji 1.0. Gra ponownie przyciągnęła setki tysięcy graczy jednocześnie na Steamie i pozostaje jednym z najgłośniejszych survivali ostatnich miesięcy.

GramTV przedstawia:

W surowym środowisku, gdzie brakuje pożywienia, a grasują okrutni kłusownicy, niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem. Aby przetrwać, musisz poruszać się ostrożnie i podejmować trudne decyzje… nawet jeśli w odpowiednim momencie będzie to oznaczało zjedzenie własnych towarzyszy.

Na towarzyszy można wsiąść, by przemierzać ląd, morze i niebo — co pozwala ci poruszać się po różnorodnych środowiskach podczas eksploracji świata.

Na ten moment Epic Games ani Pocketpair nie zapowiedziały żadnej oficjalnej współpracy.

Źródło:https://insider-gaming.com/fortnite-asks-users-if-theyve-been-playing-palworld/

Tagi:

News
plotka
Epic Games
Fortnite
Epic
Palworld
Pocketpair
Mikołaj Berlik
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