Fortnite pyta graczy o Palworld. Epic Games bada zainteresowanie możliwym crossoverem?

Epic Games ponownie rozbudziło spekulacje dotyczące potencjalnych współprac w Fortnite. Gracze zauważyli, że w najnowszej ankiecie rozsyłanej przez firmę pojawiło się pytanie dotyczące Palworld, co wywołało dyskusję na temat możliwego crossovera obu produkcji.

Fortnite x Palworld już wkrótce?

Według relacji użytkowników oraz znanych społeczności skupionych wokół Fortnite, w sekcji ankiety poświęconej grom, w które gracze grali ostatnio, znalazł się właśnie hit studia Pocketpair. Samo pojawienie się Palworld w ankiecie nie oznacza jednak, że współpraca jest już planowana. Epic Games od lat wykorzystuje podobne formularze do badania zainteresowań swojej społeczności, a w przeszłości pojawiały się w nich marki i gry, które ostatecznie nigdy nie trafiły do Fortnite.

Wczytywanie ramki mediów.