Twórca Fallout: New Vegas studzi hype. Bethesda „może nie umieć” zrobić remastera

Czy Fallout: New Vegas doczeka się tak upragnionego przez graczy remastera? Fani są przekonani, że to oczywiste.

Tymczasem innego zdania jest jeden z twórców oryginału. Według niego Bethesdzie może brakować… wiedzy. Bethesda nie da rady zrobić remastera Fallout: New Vegas? O temacie wypowiedział się Chris Avellone. Doświadczony deweloper brał udział w pracach nad Fallout 2, a potem 12 lat później powrócił do marki za sprawą właśnie Fallout: New Vegas. Ten ostatni tytuł stworzyło założone przez niego Obsidian Entertainment, sam Amerykanin był zaś dyrektorem kreatywnym tego projektu. Podczas wywiadu udzielonego kanałowi TKs-Mantis na YouTube stwierdził on, że według niego Bethesda nie będzie w stanie odtworzyć New Vegas od zera. Dlaczego?

Wytłumaczenie jest tak samo proste, jak i zaskakujące: Mówiąc prościej: nie sądzę, aby Bethesda posiadała wiedzę inżynieryjną potrzebną do stworzenia remastera New Vegas. To o tyle ciekawe, że w ubiegłym roku Bethesda przy wsparciu Virtuos odświeżyła już udanie jeden tytuł. Mowa tutaj o The Elder Scrolls 4: Oblivion, którego remaster klasycznie dla słynnego studia miał swoje problemy. Avellone przyznał, że słyszał, iż ludziom podobały się niektóre aspekty wizualne, lecz ogólny odbiór był raczej negatywny. Warto wspomnieć, że rzeczony remaster Obliviona powstał na silniku Gamebryo, ale przy wsparciu Unreal Engine 5 wykorzystanego do ulepszenia oprawy graficznej. Według TKs-Mantis plotkuje się, że remaster Fallouta 3 mógłby powstać w ten sam sposób i podobnie może być też z remasterem Fallout: New Vegas.

GramTV przedstawia:

I chociaż Avellone przyznał, że wypróbowanie tego najpierw na F3 przed przejściem do F:NV to dobry pomysł, to jednocześnie ponowił pogląd, iż może się to nie udać. Dlaczego? Okazuje się, że szef Obsidianu, Feargus Urquhart, po zakończeniu prac nad New Vegas podjął niespodziewaną decyzję. Otóż nie przekazał on Bethesdzie kodu źródłowego wspomnianej gry. To odróżniałoby ten projekt od The Elder Scrolls 4: Oblivion i Fallout 3, które zostały stworzone bezpośrednio przez ekipę Todda Howarda, co oznacza, iż w tym wypadku kod źródłowy jak najbardziej znajduje się w posiadaniu firmy. A dlaczego w ogóle kod New Vegas nie trafił do Bethesdy? Mogło pójść o… pieniądze: To nie jest dziwna decyzja, jeśli czujesz – co nie jest wykluczone – że przygoda z New Vegas oszukała cię na pewną sumę pieniędzy. W takim przypadku odcięcie strumienia przychodów z tego produktu na jakiś czas jest możliwe. Mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, choć nie twierdzę, że tak właśnie było. [...] Mogą mieć fragmenty kodu, ale każdy, z kim rozmawiałem po tamtym czasie, mówił, że nie mają pojęcia, jak złożyć go z powrotem w całość. Mamy zatem dalszy ciąg korespondencyjnych przekomarzanek pt. powstanie – nie powstanie. Graczom zaś pozostaje bawić się w już wydane odsłony lub np. czekać na projekt Van Buren, odtworzony przez moderów w Fallout: New Vegas.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

