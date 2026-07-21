Horizon 3 z pierwszymi informacjami. Gracze PS5 i PS6 mają dostać „więcej tego samego”, ale w najlepszym wydaniu

Wyczekiwane wieści wreszcie zaczynają się pojawiać.

Fani serii Horizon otrzymali pierwszą od dawna aktualizację dotyczącą trzeciej odsłony przygód Aloy. Według nieoficjalnych informacji Horizon 3 jest już w zaawansowanej fazie produkcji, a część osób miała nawet okazję zagrać w wczesne wersje gry. Horizon 3 ma być bardzo dopracowane, ale znajome Doniesienia pochodzą z programu Last Stand Media, gdzie o nadchodzącej produkcji rozmawiali były dziennikarz IGN Colin Moriarty oraz twórca serii God of War God of War, David Jaffe. Obaj twierdzą, że znają osoby, które miały kontakt z grą. Według rozmówców osoby testujące grę opisują ją jako „dobrą” i bardzo solidnie wykonaną. Jednocześnie pojawia się jeden powtarzający się zarzut – trzecia część ma być mocno oparta na formule znanej z poprzednich odsłon.

Colin Moriarty miał usłyszeć, że: To niezwykle dobrze wykonana gra, ale mamy już tę grę. Oznacza to, że Horizon 3 może być dla serii tym, czym Horizon Forbidden West było dla Horizon Zero Dawn – większą, bardziej dopracowaną wersją znanego schematu, zamiast całkowitej rewolucji. Dla fanów marki może to być dobra wiadomość. Osoby, którym podobały się poprzednie przygody Aloy, prawdopodobnie otrzymają dokładnie to, czego oczekują: rozległy świat, starcia z maszynami, rozbudowaną eksplorację oraz filmową narrację.

GramTV przedstawia:

Nie wiadomo również, czy gra będzie produkcją wyłącznie na PlayStation 5, czy też jednym z pierwszych dużych projektów przygotowanych z myślą o kolejnej generacji sprzętu Sony. Niestety wszystkie szczegóły pochodzą z nieoficjalnych źródeł. Moriarty i Jaffe nie ujawnili swoich informatorów, a opinie mogą pochodzić od testerów lub osób uczestniczących w pokazach przedpremierowych. Na razie nie znamy oficjalnego tytułu gry, daty premiery, platform docelowych, szczegółów fabularnych, a także nowych mechanik “Horizon 3”. Pierwszy Horizon Zero Dawn zadebiutował w 2017 roku, a Horizon Forbidden West pojawił się pięć lat później – w 2022 roku.