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Horizon 3 z pierwszymi informacjami. Gracze PS5 i PS6 mają dostać „więcej tego samego”, ale w najlepszym wydaniu

Mikołaj Berlik
2026/07/21 12:10
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Wyczekiwane wieści wreszcie zaczynają się pojawiać.

Fani serii Horizon otrzymali pierwszą od dawna aktualizację dotyczącą trzeciej odsłony przygód Aloy. Według nieoficjalnych informacji Horizon 3 jest już w zaawansowanej fazie produkcji, a część osób miała nawet okazję zagrać w wczesne wersje gry.

Aloy
Aloy

Horizon 3 ma być bardzo dopracowane, ale znajome

Doniesienia pochodzą z programu Last Stand Media, gdzie o nadchodzącej produkcji rozmawiali były dziennikarz IGN Colin Moriarty oraz twórca serii God of War God of War, David Jaffe. Obaj twierdzą, że znają osoby, które miały kontakt z grą. Według rozmówców osoby testujące grę opisują ją jako „dobrą” i bardzo solidnie wykonaną. Jednocześnie pojawia się jeden powtarzający się zarzut – trzecia część ma być mocno oparta na formule znanej z poprzednich odsłon.

Colin Moriarty miał usłyszeć, że:

To niezwykle dobrze wykonana gra, ale mamy już tę grę.

Oznacza to, że Horizon 3 może być dla serii tym, czym Horizon Forbidden West było dla Horizon Zero Dawn – większą, bardziej dopracowaną wersją znanego schematu, zamiast całkowitej rewolucji. Dla fanów marki może to być dobra wiadomość. Osoby, którym podobały się poprzednie przygody Aloy, prawdopodobnie otrzymają dokładnie to, czego oczekują: rozległy świat, starcia z maszynami, rozbudowaną eksplorację oraz filmową narrację.

GramTV przedstawia:

Nie wiadomo również, czy gra będzie produkcją wyłącznie na PlayStation 5, czy też jednym z pierwszych dużych projektów przygotowanych z myślą o kolejnej generacji sprzętu Sony.

Niestety wszystkie szczegóły pochodzą z nieoficjalnych źródeł. Moriarty i Jaffe nie ujawnili swoich informatorów, a opinie mogą pochodzić od testerów lub osób uczestniczących w pokazach przedpremierowych.

Na razie nie znamy oficjalnego tytułu gry, daty premiery, platform docelowych, szczegółów fabularnych, a także nowych mechanik “Horizon 3”. Pierwszy Horizon Zero Dawn zadebiutował w 2017 roku, a Horizon Forbidden West pojawił się pięć lat później – w 2022 roku.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/horizon-3-guerrilla-games-ps5-ps6-playstation-update/

Tagi:

News
plotka
Horizon: Zero Dawn
przeciek
Horizon
Horizon 3
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:31

Ja raczej obstawiam, że tym tytułem spróbują sprzedać PS6, więc traktuję info o PS5 z pewną dozą wątpliwości.

GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 12:17

Horizon "2" to też było więcej tego samego co jedynka i wymęczyło mnie to kolosalnie, zrobili z tego typowy ubikacjowy open world z milionem punktów do odhaczenia, do tego przekombinowali z systemem broni, też tego było za dużo.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112