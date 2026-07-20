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Wiemy, ile może kosztować Resident Evil Code: Veronica Remake. Analityk przewiduje nowy próg cenowy dla Capcomu

Mikołaj Berlik
2026/07/20 16:30
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Ile zapłacimy za nowy horror?

Fani serii Resident Evil mogą przygotować się na wyższą cenę kolejnej dużej premiery Capcomu. Według prognoz jednego z analityków remake Resident Evil Code: Veronica może trafić na rynek w cenie 79,99 dolarów, stając się jedną z najdroższych standardowych edycji w historii marki.

Resident Evil Code: Veronica
Resident Evil Code: Veronica

Capcom chce wykorzystać sukces Resident Evil

Prognoza ma związek z bardzo dobrą kondycją finansową Capcomu. Ostatnie sukcesy marki Resident Evil, w tym świetna sprzedaż Resident Evil Requiem, miały znacząco poprawić wyniki wydawcy. Według dostępnych danych gra miała przekroczyć 7 milionów sprzedanych egzemplarzy, a zyski firmy wzrosły o około 13%. W takiej sytuacji Capcom może uznać, że seria ma wystarczająco silną pozycję, aby przetestować wyższy próg cenowy.

Dzisiejszy rynek zmienił się znacząco po potwierdzeniu, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje za 79,99 dol., ustanawiając nowy standard dla dużych produkcji AAA. Dlatego najbardziej prawdopodobna cena Resident Evil Code: Veronica Remake to również 79,99 dol.

Remake Resident Evil Code: Veronica został oficjalnie zapowiedziany na 2027 rok podczas Summer Game Fest. Produkcja od lat znajdowała się na liście życzeń fanów, szczególnie po sukcesach odświeżonych wersji Resident Evil 2, Resident Evil 3 oraz Resident Evil 4. Oryginalne Code: Veronica zadebiutowało w 2000 roku i mimo że nie posiadało numeru w tytule, jest uznawane za jedną z najważniejszych części historii serii. Gra rozwijała wątki Claire Redfield oraz Chrisa Redfielda, a także mocno rozbudowała konflikt z rodziną Ashfordów i korporacją Umbrella.

GramTV przedstawia:

Dla graczy kluczowe będzie to, jak dużą produkcją okaże się remake. Jeśli Capcom zaoferuje rozbudowaną kampanię, nowe lokacje, zmienioną strukturę rozgrywki i poziom wykonania porównywalny z ostatnimi remake’ami, może łatwiej będzie społeczności zaakceptować wyższą cenę.

Na oficjalne informacje trzeba jednak poczekać. Resident Evil Code: Veronica Remake ma zadebiutować w 2027 roku, ale Capcom nie podał jeszcze dokładnej daty premiery.

Źródło:https://tech4gamers.com/resident-evil-code-veronica-remake-79-99-price/

Tagi:

News
Capcom
plotka
cena
remake
Resident Evil
Mikołaj Berlik
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