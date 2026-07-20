Wiemy, ile może kosztować Resident Evil Code: Veronica Remake. Analityk przewiduje nowy próg cenowy dla Capcomu

Fani serii Resident Evil mogą przygotować się na wyższą cenę kolejnej dużej premiery Capcomu. Według prognoz jednego z analityków remake Resident Evil Code: Veronica może trafić na rynek w cenie 79,99 dolarów, stając się jedną z najdroższych standardowych edycji w historii marki.
Capcom chce wykorzystać sukces Resident Evil
Prognoza ma związek z bardzo dobrą kondycją finansową Capcomu. Ostatnie sukcesy marki Resident Evil, w tym świetna sprzedaż Resident Evil Requiem, miały znacząco poprawić wyniki wydawcy. Według dostępnych danych gra miała przekroczyć 7 milionów sprzedanych egzemplarzy, a zyski firmy wzrosły o około 13%. W takiej sytuacji Capcom może uznać, że seria ma wystarczająco silną pozycję, aby przetestować wyższy próg cenowy.
Dzisiejszy rynek zmienił się znacząco po potwierdzeniu, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje za 79,99 dol., ustanawiając nowy standard dla dużych produkcji AAA. Dlatego najbardziej prawdopodobna cena Resident Evil Code: Veronica Remake to również 79,99 dol.
Remake Resident Evil Code: Veronica został oficjalnie zapowiedziany na 2027 rok podczas Summer Game Fest. Produkcja od lat znajdowała się na liście życzeń fanów, szczególnie po sukcesach odświeżonych wersji Resident Evil 2, Resident Evil 3 oraz Resident Evil 4. Oryginalne Code: Veronica zadebiutowało w 2000 roku i mimo że nie posiadało numeru w tytule, jest uznawane za jedną z najważniejszych części historii serii. Gra rozwijała wątki Claire Redfield oraz Chrisa Redfielda, a także mocno rozbudowała konflikt z rodziną Ashfordów i korporacją Umbrella.
GramTV przedstawia:
Dla graczy kluczowe będzie to, jak dużą produkcją okaże się remake. Jeśli Capcom zaoferuje rozbudowaną kampanię, nowe lokacje, zmienioną strukturę rozgrywki i poziom wykonania porównywalny z ostatnimi remake’ami, może łatwiej będzie społeczności zaakceptować wyższą cenę.
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