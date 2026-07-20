Wiemy, ile może kosztować Resident Evil Code: Veronica Remake. Analityk przewiduje nowy próg cenowy dla Capcomu

Fani serii Resident Evil mogą przygotować się na wyższą cenę kolejnej dużej premiery Capcomu. Według prognoz jednego z analityków remake Resident Evil Code: Veronica może trafić na rynek w cenie 79,99 dolarów, stając się jedną z najdroższych standardowych edycji w historii marki.

Capcom chce wykorzystać sukces Resident Evil

Prognoza ma związek z bardzo dobrą kondycją finansową Capcomu. Ostatnie sukcesy marki Resident Evil, w tym świetna sprzedaż Resident Evil Requiem, miały znacząco poprawić wyniki wydawcy. Według dostępnych danych gra miała przekroczyć 7 milionów sprzedanych egzemplarzy, a zyski firmy wzrosły o około 13%. W takiej sytuacji Capcom może uznać, że seria ma wystarczająco silną pozycję, aby przetestować wyższy próg cenowy.