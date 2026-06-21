Rekord mimo zwolnień i kryzysów. Gaming właśnie osiągnął historyczny wynik

Zaskoczeni? Na pewno – wszak dość regularnie słyszymy o problemach i kolejnych zwolnieniach w branży.
Kamień milowy przekroczony, rekordowy 2025 rok
Najnowszy raport firmy badawczej Newzoo pt. Global Games Market Report wskazuje na wzrost rok do roku na poziomie 9,1. To dość niespodziewane, szczególnie z uwagi m.in. na słabsze od oczekiwanych wyniki Nintendo oraz inne kłopoty konsolowej gałęzi. Kłopoty, które przełożyły się na 2,8 procenta wzrostu rok do roku, czyli do poziomi 44,7 miliarda dolarów. Niemniej sporo nadrobiły komputery osobiste, w przypadku których mamy do czynienia z 12-procentowym wzrostem rok do roku – aż do kwoty 43,6 miliarda dolarów. W efekcie różnica między konsolami a PC znacząco stopniała i wynosi już 1,1 miliarda dolarów.
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