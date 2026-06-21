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Rekord mimo zwolnień i kryzysów. Gaming właśnie osiągnął historyczny wynik

Maciej Petryszyn
2026/06/21 21:00
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Co tam, Panie, słychać na rynku gier? Okazuje się, że ten w ubiegłym roku przekroczył znaczący kamień milowy.

Zaskoczeni? Na pewno – wszak dość regularnie słyszymy o problemach i kolejnych zwolnieniach w branży.

2025 rok był rekordowy pod względem przychodów.
2025 rok był rekordowy pod względem przychodów.
Grafika wygenerowana przez AI

Kamień milowy przekroczony, rekordowy 2025 rok

Najnowszy raport firmy badawczej Newzoo pt. Global Games Market Report wskazuje na wzrost rok do roku na poziomie 9,1. To dość niespodziewane, szczególnie z uwagi m.in. na słabsze od oczekiwanych wyniki Nintendo oraz inne kłopoty konsolowej gałęzi. Kłopoty, które przełożyły się na 2,8 procenta wzrostu rok do roku, czyli do poziomi 44,7 miliarda dolarów. Niemniej sporo nadrobiły komputery osobiste, w przypadku których mamy do czynienia z 12-procentowym wzrostem rok do roku – aż do kwoty 43,6 miliarda dolarów. W efekcie różnica między konsolami a PC znacząco stopniała i wynosi już 1,1 miliarda dolarów.

GramTV przedstawia:

Ale wyniki te bledną przy liczbach, jakie wykręcają platformy mobilne. Te w 2025 roku przyniosły aż 113,3 miliarda dolarów przychodu, czyli więcej niż PC i konsole łącznie. Tak czy inaczej, wszystko to złożyło się na ogólne osiągnięcia branży lepsze od tych, których oczekiwano. Po raz pierwszy w historii branża przekroczyła bowiem magiczną granicę 200 miliardów dolarów, dobijając do progu 201,6 miliarda dolarów. Dla porównania – w roku 2024 było to 184,3 miliarda dolarów, czyli o 17,3 miliarda dolarów mniej. Czyli sukces, otwieranie szampanów i ogólnie idylla? Cóż, nie do końca.

Warto pamiętać, że koszty produkcji stale rosną, a budżety poszczególnych produkcji potrafią być rozdmuchane do niebotycznych rozmiarów. Weźmy takie Marve’s Spider-Man 2, gdzie przekroczono 300 milionów dolarów. W tej sytuacji coraz trudniejsze jest wyjście na zero, nie mówiąc już o osiągnięciu zadowalającego poziomu zarobków. Do tego dochodzą związane ze sztuczną inteligencją problemy z dostawami RAM-u oraz regularne zwolnienia i zamykania kolejnych ekip, do których dochodzi nawet u największych graczy. Można zatem powiedzieć, że kamień milowy przychodów w postaci 200 miliardów dolarów to dla branży swoiste pyrrusowe zwycięstwo.

Źródło:https://www.thegamer.com/video-game-revenue-200-billion-dollars-2025/

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Newzoo
branża gier
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branża growa
2025
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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