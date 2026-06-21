Rekord mimo zwolnień i kryzysów. Gaming właśnie osiągnął historyczny wynik

Ale wyniki te bledną przy liczbach, jakie wykręcają platformy mobilne. Te w 2025 roku przyniosły aż 113,3 miliarda dolarów przychodu, czyli więcej niż PC i konsole łącznie. Tak czy inaczej, wszystko to złożyło się na ogólne osiągnięcia branży lepsze od tych, których oczekiwano. Po raz pierwszy w historii branża przekroczyła bowiem magiczną granicę 200 miliardów dolarów, dobijając do progu 201,6 miliarda dolarów. Dla porównania – w roku 2024 było to 184,3 miliarda dolarów, czyli o 17,3 miliarda dolarów mniej. Czyli sukces, otwieranie szampanów i ogólnie idylla? Cóż, nie do końca.

Warto pamiętać, że koszty produkcji stale rosną, a budżety poszczególnych produkcji potrafią być rozdmuchane do niebotycznych rozmiarów. Weźmy takie Marve’s Spider-Man 2, gdzie przekroczono 300 milionów dolarów. W tej sytuacji coraz trudniejsze jest wyjście na zero, nie mówiąc już o osiągnięciu zadowalającego poziomu zarobków. Do tego dochodzą związane ze sztuczną inteligencją problemy z dostawami RAM-u oraz regularne zwolnienia i zamykania kolejnych ekip, do których dochodzi nawet u największych graczy. Można zatem powiedzieć, że kamień milowy przychodów w postaci 200 miliardów dolarów to dla branży swoiste pyrrusowe zwycięstwo.