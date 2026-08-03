Zaloguj się lub Zarejestruj

Spider-Man: Całkiem nowy dzień tworzy historię kina. Wynik po pierwszym weekendzie dosłownie zwala z nóg

Jakub Piwoński
2026/08/03 07:30
0
0

Już piątkowe wyniki sugerowały, że film może przejść do historii. To, co przyniósł jednak cały weekend, przeszło najśmielsze oczekiwania.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień zanotował fenomenalny pierwszy weekend wyświetlania. Najnowsza produkcja Sony i Marvel Studios zarobiła 355 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 572 mln dolarów na rynkach międzynarodowych, co daje łącznie aż 927 mln dolarów po zaledwie trzech dniach obecności w kinach.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Rekord? Tak, ale nie ten największy

Już przed weekendem było jasne, że nowy Spider-Man może pobić historyczne rekordy. Film ustanowił bowiem najlepszy wynik w historii pokazów przedpremierowych, gromadząc w czwartkowy wieczór 72 mln dolarów. Tym samym poprawił rekord należący wcześniej do Avengers: Koniec gry, które w 2019 roku rozpoczęło przedpremierowe seanse z wynikiem 60 mln dolarów. Na tym jednak nie koniec. Spider-Man: Całkiem nowy dzień ustanowił również rekord najlepszego piątku w historii amerykańskiego box office'u, inkasując 168 mln dolarów pierwszego dnia regularnej dystrybucji. Dla porównania, Avengers: Koniec gry rozpoczęło weekend od 156,7 mln dolarów.

GramTV przedstawia:

Czy mamy więc do czynienia z największym otwarciem w historii kina? Nie. Rekord wciąż należy do Avengers: Koniec gry, które zakończyło premierowy weekend z wynikiem około 1,22 mld dolarów na całym świecie. Spider-Man: Całkiem nowy dzień z rezultatem 927 mln dolarów zajmuje obecnie drugie miejsce w historii światowego box office'u pod względem weekendu otwarcia. Równie niewiele zabrakło do rekordu w samych Stanach Zjednoczonych. Spider-Man zakończył weekend z wynikiem 355 mln dolarów, podczas gdy Avengers: Koniec gry osiągnęło 357,1 mln dolarów. To zaledwie 2,1 mln dolarów różnicy, co oznacza, że nowa produkcja Marvela otarła się o historyczny wynik.

Przy okazji Całkiem nowy dzień bez większego problemu wyprzedził poprzednią odsłonę przygód Petera Parkera z Tomem Hollandem. Spider-Man: Bez drogi do domu rozpoczynał kinową przygodę w 2021 roku z wynikiem 587,2 mln dolarów na całym świecie. Nowy film poprawił ten rezultat o niemal 340 mln dolarów. Produkcja ustanowiła również rekord otwarcia w historii Sony Pictures i już teraz jest największym kinowym debiutem 2026 roku. Jeśli tempo sprzedaży biletów utrzyma się także w kolejnych tygodniach, Spider-Man: Całkiem nowy dzień może realnie powalczyć o miejsce w ścisłej czołówce najbardziej dochodowych filmów w historii kina.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/spider-man-brand-new-day-box-office-opening-weekend-second-1236661703/

Tagi:

Popkultura
film
kino
wyniki finansowe
rekord
Spider-Man
Avengers: Koniec gry
box office
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112