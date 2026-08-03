Spider-Man: Całkiem nowy dzień tworzy historię kina. Wynik po pierwszym weekendzie dosłownie zwala z nóg

Już piątkowe wyniki sugerowały, że film może przejść do historii. To, co przyniósł jednak cały weekend, przeszło najśmielsze oczekiwania.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień zanotował fenomenalny pierwszy weekend wyświetlania. Najnowsza produkcja Sony i Marvel Studios zarobiła 355 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 572 mln dolarów na rynkach międzynarodowych, co daje łącznie aż 927 mln dolarów po zaledwie trzech dniach obecności w kinach.

Rekord? Tak, ale nie ten największy

Już przed weekendem było jasne, że nowy Spider-Man może pobić historyczne rekordy. Film ustanowił bowiem najlepszy wynik w historii pokazów przedpremierowych, gromadząc w czwartkowy wieczór 72 mln dolarów. Tym samym poprawił rekord należący wcześniej do Avengers: Koniec gry, które w 2019 roku rozpoczęło przedpremierowe seanse z wynikiem 60 mln dolarów. Na tym jednak nie koniec. Spider-Man: Całkiem nowy dzień ustanowił również rekord najlepszego piątku w historii amerykańskiego box office'u, inkasując 168 mln dolarów pierwszego dnia regularnej dystrybucji. Dla porównania, Avengers: Koniec gry rozpoczęło weekend od 156,7 mln dolarów.