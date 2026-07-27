Twórca kultowego Drive zaliczył bolesną porażkę. Tym razem blask neonów nas oślepił

Nicolas Winding Refn wrócił tym filmem do Cannes, ale tym razem zachwyty zastąpiły miażdżące recenzje i fatalny wynik w kinach.

Przypomnijmy to sobie hurtowo. Jeszcze kilkanaście lat temu Nicolas Winding Refn był jednym z najbardziej cenionych reżyserów kina autorskiego. Drive z Ryanem Goslingiem do dziś uchodzi za kultowy thriller, a Tylko Bóg wybacza zyskał grono wiernych fanów. Tym większym rozczarowaniem okazał się los jego najnowszego filmu Jej piekło, który zaliczył wyjątkowo słaby debiut w amerykańskich kinach. Refn nie przekonał ani krytyków, ani widzów Jej piekło określany jest jako psychologiczny thriller science fiction rozgrywający się w futurystycznej metropolii spowitej tajemniczą mgłą, z której wyłania się śmiercionośna, nieuchwytna istota. Główną bohaterką jest młoda kobieta poszukująca zaginionego ojca. Jej losy splatają się z historią amerykańskiego żołnierza, który wyrusza w desperacką podróż, by uratować swoją córkę z piekła.

Dystrybuowany przez NEON film zarobił podczas premierowego weekendu zaledwie 530 tys. dolarów. Produkcja trafiła do 675 kin, co przełożyło się na bardzo słabą średnią wynoszącą 785 dolarów na salę. To fatalny wynik, ale nie powinien on dziwić, jeśli spojrzymy na odbiór filmu. Jej piekło może pochwalić się zaledwie 43% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes, 44 punktami w serwisie Metacritic oraz średnią 4,9/10 na IMDb. Część krytyków określa film wręcz jako niemal nieoglądalny.

GramTV przedstawia:

Wiele wskazuje na to, że Refn jeszcze bardziej odszedł od klasycznej narracji, stawiając niemal wyłącznie na klimat, estetykę i warstwę audiowizualną. Choć reżyser od lat słynie z hipnotyzującego stylu, tym razem nawet jego zwolennicy zwracają uwagę, że efektowne zdjęcia i muzyka nie są w stanie zastąpić angażującej historii. To spore zaskoczenie również z innego powodu. NEON sfinansował produkcję, licząc na kolejny sukces Refna na festiwalu w Cannes. Ostatecznie Jej piekło nie trafiło jednak do konkursu głównego i zostało pokazane jedynie poza konkursem, co już wtedy wzbudziło pytania o jego poziom. Teraz wszystko jest już jasne. Mimo porażki reżyser nie zamierza zwalniać tempa. Jego kolejnym projektem ma być remake kultowego Maniac Cop, finansowany przez MUBI. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku 2027 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









