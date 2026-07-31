Amnesia: Mroczny obłęd powróci. Twórcy szykują nową wersję kultowego horroru

Skąd to wiemy? Źródłem jest samo studio Frictional Games.
Amnesia: Mroczny obłęd powróci po ponad 15 latach
Przedstawiciele szwedzkiej ekipy opublikowali nowy raport roczny, w którym sporo miejsca poświęcono zapowiedzianemu na przyszły rok ONTOS. Niemniej odkryto tam też niespodziewaną wzmiankę. – Planujemy również wydanie nowej wersji Amnesia: The Dark Descent pod koniec 2026 roku – napisano we wspomnianym raporcie. Wygląda więc na to, że gra, od której wszystko się zaczęło, powróci po ponad 15 latach. Nie wiadomo jednak, czy sami deweloperzy zaprezentują nam jedynie remaster, bardziej przystosowany technologicznie do współczesnych realiów, czy też pełnoprawny remake.
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