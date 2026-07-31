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Amnesia: Mroczny obłęd powróci. Twórcy szykują nową wersję kultowego horroru

Maciej Petryszyn
2026/07/31 13:15
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Wygląda na to, że po 3 latach milczenia seria Amnesia przemówi ponownie. Chociaż w nieco zaskakujący sposób.

Skąd to wiemy? Źródłem jest samo studio Frictional Games.

Amnesia: Mroczny obłęd
Amnesia: Mroczny obłęd

Amnesia: Mroczny obłęd powróci po ponad 15 latach

Przedstawiciele szwedzkiej ekipy opublikowali nowy raport roczny, w którym sporo miejsca poświęcono zapowiedzianemu na przyszły rok ONTOS. Niemniej odkryto tam też niespodziewaną wzmiankę. – Planujemy również wydanie nowej wersji Amnesia: The Dark Descent pod koniec 2026 roku – napisano we wspomnianym raporcie. Wygląda więc na to, że gra, od której wszystko się zaczęło, powróci po ponad 15 latach. Nie wiadomo jednak, czy sami deweloperzy zaprezentują nam jedynie remaster, bardziej przystosowany technologicznie do współczesnych realiów, czy też pełnoprawny remake.

GramTV przedstawia:

Amnesia: Mroczny obłęd, bo pod takim tytułem omawiana gra znana jest w naszym kraju, trafiła na rynek 8 września 2010 roku. Produkcja ukazała się wówczas jedynie na komputerach z systemami Windows, Linux oraz macOS, z czasem doczekała się jednak również konsolowych portów kolejno na PlayStation 4, XBOX One oraz Nintendo Switch. Dla samego Frictional Games była to pierwsza wydana samodzielnie pozycja – wcześniejsza trylogia Penumbra powstała bowiem pod skrzydłami Paradox Interactive. Finalnie debiut “na swoim” okazał się niezwykle udany, bo The Dark Descent zostało świetnie ocenione, osiągając średnią 85 na 100 na Metacriticu.

W kolejnych latach ukazały się jeszcze trzy odsłony w ramach serii survival horrorów. Amnesia: A Machine for Pigs z 2013 roku przyjęto odczuwalnie chłodniej niż oryginał, a Amnesia: Rebirth z 2020 roku oraz Amnesia: The Bunker z roku 2023, chociaż wypadły lepiej od Dwójki, nadal nie potrafił dobić do poziomu pierwowzoru.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-version-of-amnesia-the-dark-descent-planned-for-end-of-2026/

Tagi:

News
Frictional Games
raport
Amnesia: Mroczny Obłęd
Amnesia: The Dark Descent
Amnesia
raport finansowy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112