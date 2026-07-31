Amnesia: Mroczny obłęd powróci. Twórcy szykują nową wersję kultowego horroru

Amnesia: Mroczny obłęd, bo pod takim tytułem omawiana gra znana jest w naszym kraju, trafiła na rynek 8 września 2010 roku. Produkcja ukazała się wówczas jedynie na komputerach z systemami Windows, Linux oraz macOS, z czasem doczekała się jednak również konsolowych portów kolejno na PlayStation 4, XBOX One oraz Nintendo Switch. Dla samego Frictional Games była to pierwsza wydana samodzielnie pozycja – wcześniejsza trylogia Penumbra powstała bowiem pod skrzydłami Paradox Interactive. Finalnie debiut “na swoim” okazał się niezwykle udany, bo The Dark Descent zostało świetnie ocenione, osiągając średnią 85 na 100 na Metacriticu.

W kolejnych latach ukazały się jeszcze trzy odsłony w ramach serii survival horrorów. Amnesia: A Machine for Pigs z 2013 roku przyjęto odczuwalnie chłodniej niż oryginał, a Amnesia: Rebirth z 2020 roku oraz Amnesia: The Bunker z roku 2023, chociaż wypadły lepiej od Dwójki, nadal nie potrafił dobić do poziomu pierwowzoru.