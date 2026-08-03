A jednak. Spider-Man pobił Avengers: Koniec gry i przeszedł do historii kina

Jeszcze dziś rano informowaliśmy, że nowy Spider-Man zrówna się z Avengers: Koniec gry lub nieznacznie przegra walkę o rekord otwarcia. Już wtedy wiadome było, że kolejne godziny mogą się dla tej informacji okazać kluczowe. Ostateczne dane nie pozostawiają jednak wątpliwości – nowy film z Tomem Hollandem ustanowił historyczny wynik. Jeśli już wtedy informacja zwalała z nóg, to teraz zrobi to jeszcze bardziej.

Spider-Man oficjalnie z rekordem otwarcia wszech czasów

Po kilku godzinach dodatkowych podliczeń potwierdzono, że Spider-Man: Całkiem nowy dzień zakończył premierowy weekend z wynikiem 360 milionów dolarów na rynku amerykańskim. Tym samym produkcja wyprzedziła dotychczasowego rekordzistę, Avengers: Koniec gry, który po ostatecznej aktualizacji wyników w 2019 roku zakończył otwarcie z kwotą 357 milionów dolarów.