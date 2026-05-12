Giełda brutalnie oceniła podwyżkę Switcha 2. Nintendo zaliczyło mocny spadek

Po miesiącach walk Nintendo musiało się ugiąć. Okazuje się bowiem, że rynku nie da się oszukać, a rentowność rzecz święta – szczególnie dla inwestorów.

Niemniej giełda nie pozostała głucha na poczynania japońskiego giganta. I mocno dała mu przy tym w kość.

Ceny akcji Nintendo lecą w dół

Przypomnijmy, że kilka dni temu Nintendo oficjalnie ogłosiło to, czego spodziewano się już od dawna. Switch 2 drożeje, podążając tropem innych dostępnych na rynku sprzętów. Reakcja była natychmiastowa, bo krótko po tym ceny akcji Japończyków spadły o 10%. To największy spadek od 3 miesięcy. Do pewnego momentu wydawać by się mogło, że wielkie N wreszcie się odbiło. Udane premiery takich gier, jak Pokemon Pokopia, Pokemon FireRed i LeafGreen oraz Tomodachi Life: Living the Dream z pewnością cieszyły zarówno zarząd, jak i inwestorów. Niemniej teraz dobra passa znowu została przerwana.