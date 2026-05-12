Giełda brutalnie oceniła podwyżkę Switcha 2. Nintendo zaliczyło mocny spadek

Maciej Petryszyn
2026/05/12 11:00
Po miesiącach walk Nintendo musiało się ugiąć. Okazuje się bowiem, że rynku nie da się oszukać, a rentowność rzecz święta – szczególnie dla inwestorów.

Niemniej giełda nie pozostała głucha na poczynania japońskiego giganta. I mocno dała mu przy tym w kość.

Ceny akcji Nintendo lecą w dół

Przypomnijmy, że kilka dni temu Nintendo oficjalnie ogłosiło to, czego spodziewano się już od dawna. Switch 2 drożeje, podążając tropem innych dostępnych na rynku sprzętów. Reakcja była natychmiastowa, bo krótko po tym ceny akcji Japończyków spadły o 10%. To największy spadek od 3 miesięcy. Do pewnego momentu wydawać by się mogło, że wielkie N wreszcie się odbiło. Udane premiery takich gier, jak Pokemon Pokopia, Pokemon FireRed i LeafGreen oraz Tomodachi Life: Living the Dream z pewnością cieszyły zarówno zarząd, jak i inwestorów. Niemniej teraz dobra passa znowu została przerwana.

Co ciekawe, gdy już ceny Nintendo Switch 2 pójdą w górę, będziemy mogli mówić o najdroższej w historii konsoli sygnowanej logiem japońskiego przedsiębiorstwa. Chociaż oczywiście bez uwzględnienia inflacji. Tak czy inaczej, trudno powiedzieć, czy podwyżka nie będzie miała negatywnego wpływu na zainteresowanie NS2, notabene najszybciej sprzedającej się konsoli w historii. Ostatnie prognozy mówiły jednak, że w obecnym roku fiskalnym firma spodziewa się “jedynie” 16,5 miliona sprzedanych handheldów. Z jednej strony to nadal wynik bardzo dobry, ale z drugiej wyraźnie słabszy od wcześniejszych dokonań drugiego Switcha.

Wydaje się, że obecnie Nintendo znajduje się w najniższym punkcie od sierpnia 2024 roku. Sytuację tę podreperowała co prawda premiera Nintendo Switch 2 w połowie 2025 roku, ale ten entuzjazm zaczął wyhamowywać. Tymczasem Japończycy nie zachwycili na razie, jeżeli chodzi o liczbę i częstotliwość dostarczania dużych tytułów na swoją własną konsolę. Nic więc dziwnego, że prezes wielkiego N, Shuntaro Furukawa, zapowiedział, iż w najbliższym czasie firma przygotuje solidną ofertę oprogramowania.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:20

Niektórzy wieszczą że będzie to drugie WII U. Mały przeskok technologiczny od poprzedniej generacji, ale przede wszystkim - marna biblioteka nowych gier. To już chyba oficjalne - mija rok i N spartoliło strasznie robotę. Żadnych znaczących flagowców w pipe-line. Cisza. Pół roku bez Directa znaczące.

Jedyne pocieszenie że kupiłem na dużych obniżkach, tanio już było :) (choć pytanie czy wogóle był sens, bo póki co konsola się kurzy).




