Redfall otrzymał pierwszą aktualizację. Patch wprowadza skromną liczbę poprawek

Deweloperów ze studia Arkane czeka więc jeszcze sporo pracy. W nadchodzących tygodniach Redfall z pewnością doczeka się kolejnych aktualizacji, które – miejmy nadzieję – wpłyną pozytywnie na wydajność oraz poprawią ogólne działanie gry.

Na koniec przypomnijmy, że gra Redfall dostępna jest na PC i Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja studia Arkane znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Redfall – a rano po wampirach zostaje tylko popiół…