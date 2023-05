Premiera i recenzje gry Redfall. To nie miało tak wyglądać

Dziś na rynku zadebiutowała gra Redfall. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to najgorsza gra w portfolio studia Arkane.

Doczekaliśmy się premiery gry Redfall od Arkane Studios. Strzelanka z wampirami i otwartym światem jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S . Recenzje, które pojawiły się w sieci, nie wróżą jednak niczego dobrego – wygląda na to, że mamy do czynienia ze średniakiem.

Jeżeli zaś chodzi o recenzje, te wskazują, że Arkane Studios wyraźnie pośpieszyło się z premierą – gra została wypuszczona na rynek przed ukończeniem. W serwisie Metacritic wersja pecetowa może pochwalić się średnią 62/100 na podstawie 18 recenzji krytyków. W przypadku wersji konsolowej średnia wynosi 64/100 (28 recenzji).

Znacznie gorzej prezentuje się sytuacja na platformie Steam. Tylko 30% z 546 recenzji (a przynajmniej tyle ich jest w chwili przygotowywania tej wiadomości) jest pozytywnych, co serwis kategoryzuje jako w większości negatywne przyjęcie gry. Społeczność narzeka przede wszystkim na pozostawiający wiele do życzenia stan techniczny produkcji i niską wydajność. Krytykowana jest również wysoka cena – Redfall to pierwsza produkcja wydana przez Microsoft, która w chwili premiery kosztuje 70 dolarów.