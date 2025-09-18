Reboot Miami Vice faktycznie powstanie i znana jest już data premiery

To już pewne – reboot Miami Vice w reżyserii Josepha Kosinskiego faktycznie powstanie. Znana jest nawet wstępna data premiery. Film trafi do kin 6 sierpnia 2027 roku. Powstaje dla studia Universal i zapowiada się na jedno z największych wydarzeń kina akcji tamtego lata. Choć repertuar 2027 już i tak jest wypełniony znanymi markami.

Reboot Miami Vice z datą premiery

Według Variety, produkcja ma „eksplorować blask i korupcję Miami w połowie lat 80.”, czerpiąc inspirację z pilotażowego odcinka i pierwszego sezonu kultowego serialu. To właśnie on wyznaczył standardy epoki – od neonowej estetyki po kinowy styl narracji.