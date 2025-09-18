Reboot Miami Vice faktycznie powstanie i znana jest już data premiery

Według Variety, produkcja ma „eksplorować blask i korupcję Miami w połowie lat 80.”, czerpiąc inspirację z pilotażowego odcinka i pierwszego sezonu kultowego serialu. To właśnie on wyznaczył standardy epoki – od neonowej estetyki po kinowy styl narracji.
Scenariusz napisał Dan Gilroy (Nightcrawler), a zdjęcia rozpoczną się w przyszłym roku. Kosinski planuje kręcić film z myślą o seansach w technologii IMAX. Obecnie trwają prace nad obsadą.
Nie będzie to pierwszy raz, gdy Miami Vice doczeka się wersji kinowej. W 2006 roku swoją interpretację przedstawił Michael Mann, obsadzając Jamiego Foxxa i Colina Farrella. Produkcja zarobiła 165 milionów dolarów przy budżecie 135 milionów i początkowo uznawana była za rozczarowanie. Z czasem jednak zyskała status filmu kultowego.
Kosinski w ostatnich latach odniósł serię sukcesów.Jego F1 z Bradem Pittem zarobiła ponad 600 milionów dolarów, a wcześniej Top Gun: Maverick okazał się globalnym hitem. Reżyser ma też na koncie takie tytuły jak Niepamięć i Tron: Dziedzictwo. Obecnie pracuje również nad thrillerem o UFO dla Apple.