Zaloguj się lub Zarejestruj

Reboot Miami Vice faktycznie powstanie i znana jest już data premiery

Jakub Piwoński
2025/09/18 14:10
1
0

Za reżyserię odpowiada autor tegorocznego hitu box office.

To już pewne – reboot Miami Vice w reżyserii Josepha Kosinskiego faktycznie powstanie. Znana jest nawet wstępna data premiery. Film trafi do kin 6 sierpnia 2027 roku. Powstaje dla studia Universal i zapowiada się na jedno z największych wydarzeń kina akcji tamtego lata. Choć repertuar 2027 już i tak jest wypełniony znanymi markami.

Miami Vice
Miami Vice

Reboot Miami Vice z datą premiery

Według Variety, produkcja ma „eksplorować blask i korupcję Miami w połowie lat 80.”, czerpiąc inspirację z pilotażowego odcinka i pierwszego sezonu kultowego serialu. To właśnie on wyznaczył standardy epoki – od neonowej estetyki po kinowy styl narracji.

Scenariusz napisał Dan Gilroy (Nightcrawler), a zdjęcia rozpoczną się w przyszłym roku. Kosinski planuje kręcić film z myślą o seansach w technologii IMAX. Obecnie trwają prace nad obsadą.

GramTV przedstawia:

Nie będzie to pierwszy raz, gdy Miami Vice doczeka się wersji kinowej. W 2006 roku swoją interpretację przedstawił Michael Mann, obsadzając Jamiego Foxxa i Colina Farrella. Produkcja zarobiła 165 milionów dolarów przy budżecie 135 milionów i początkowo uznawana była za rozczarowanie. Z czasem jednak zyskała status filmu kultowego.

Kosinski w ostatnich latach odniósł serię sukcesów. Jego F1 z Bradem Pittem zarobiła ponad 600 milionów dolarów, a wcześniej Top Gun: Maverick okazał się globalnym hitem. Reżyser ma też na koncie takie tytuły jak Niepamięć i Tron: Dziedzictwo. Obecnie pracuje również nad thrillerem o UFO dla Apple.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/17/joseph-kosinskis-miami-vice-reboot-sets-august-2027-release-date

Tagi:

Popkultura
data premiery
reboot
Joseph Kosinski
Miami Vice
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Paweł
Gość
Dzisiaj 14:43

Powiedzenie, że w 2006 roku swoją interpretację przedstawił Michael Mann jest trochę dziwnym stwierdzeniem, skoro to również on jest autorem oryginału z lat 80-tych :D




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112