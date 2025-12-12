Zaloguj się lub Zarejestruj

John Carpenter's Toxic Commando otrzymuje datę premiery na TGA 2025

Mikołaj Berlik
2025/12/12 02:40
Podtytuł: Kooperacyjny FPS inspirowany kinem klasy B zadebiutuje 12 marca 2026 roku

Podczas gali The Game Awards 2025 Saber Interactive zaprezentowało nowy zwiastun John Carpenter's Toxic Commando, ujawniając ostateczną datę premiery. Gra trafi na rynek 12 marca 2026 roku i będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC.

John Carpenter's Toxic Commando
John Carpenter's Toxic Commando

John Carpenter's Toxic Commando – trailer z TGA 2025

Tytuł powstaje przy współpracy z legendarnym reżyserem horrorów, Johnem Carpenterem, i stawia na kooperacyjny tryb FPS, w którym gracze walczą z gigantycznymi hordami przeciwników. Produkcja łączy groteskowy humor lat 80. z dynamiczną akcją, a autorski silnik Swarm Engine, znany z World War Z, pozwala na obecność setek przeciwników na ekranie jednocześnie.

GramTV przedstawia:

Gracze wybiorą jedną z czterech postaci i, wykorzystując szeroki arsenał broni palnej oraz różnego rodzaju pojazdy, będą musieli powstrzymać inwazję wywołaną przez tzw. Boga Szlamu (Sludge God). Najnowszy zwiastun pokazuje zarówno intensywne starcia, jak i specyficzny klimat retro, który deweloperzy chcą przenieść na ekran graczy.

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
The Game Awards
Saber Interactive
The Game Awards 2025
Mikołaj Berlik
