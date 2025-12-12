John Carpenter's Toxic Commando otrzymuje datę premiery na TGA 2025

Podczas gali The Game Awards 2025 Saber Interactive zaprezentowało nowy zwiastun John Carpenter's Toxic Commando, ujawniając ostateczną datę premiery. Gra trafi na rynek 12 marca 2026 roku i będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC.

John Carpenter's Toxic Commando – trailer z TGA 2025

Tytuł powstaje przy współpracy z legendarnym reżyserem horrorów, Johnem Carpenterem, i stawia na kooperacyjny tryb FPS, w którym gracze walczą z gigantycznymi hordami przeciwników. Produkcja łączy groteskowy humor lat 80. z dynamiczną akcją, a autorski silnik Swarm Engine, znany z World War Z, pozwala na obecność setek przeciwników na ekranie jednocześnie.