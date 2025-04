Miami Vice wraca. Znamy nazwisko reżysera, który nakręci nową wersję kultowego hitu lat 80.

To kolejny reboot uwielbianej przez fanów lat 80. marki, która nie przestaje fascynować twórców i widzów. Kosinski wydaje się odpowiednią osobą do tej roli – odpowiedzialny za hity takie jak Top Gun: Maverick, Tron: Dziedzictwo czy Niepamięć, ma doświadczenie przy kierowaniu znanych marek i wielkich widowisk. Reżyser ma nakręcić Miami Vice tuż po zakończeniu pracy nad swoim thrillerem o informatorze UFO dla Apple.

Kultowa marka Miami Vice po raz kolejny trafi na wielki ekran. Jak potwierdza The Hollywood Reporter , reżyser Joseph Kosinski prowadzi rozmowy w sprawie realizacji nowej wersji filmu dla Universal Pictures. Scenariusz napisze Dan Gilroy, znany z mrocznego thrillera Wolny strzelec.

Policjanci z Miami to tytuł kultowego serialu kryminalnego z lat 80., którego bohaterami byli detektywi James "Sonny" Crockett (Don Johnson) i Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas) Ostatnią próbą przeniesienia tej marki na duży ekran był film Michaela Manna z 2006 roku, z Jamiem Foxxem i Colinem Farrellem w rolach głównych. Produkcja początkowo została chłodno przyjęta, ale z czasem była co raz bardziej deceniana, szczególnie wśród fanów Manna i jego chłodnego, stylowego podejścia do kina akcji. Warto dodać, że Michael Mann współtworzył także oryginalny serial.