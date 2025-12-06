Gwiazda Z Archiwum X nie powróci w reboocie serialu. Przynajmniej tak twierdzi

Od wielu miesięcy mówi się o planowanym powrocie kultowego Z Archiwum X w nowej odsłonie przygotowywanej przez Ryana Cooglera, Gillian Anderson ponownie zabrała głos w sprawie swojego ewentualnego udziału w projekcie. Aktorka przyznała, że choć kontaktowała się z reżyserem, nie były to rozmowy dotyczące jej powrotu do roli agentki Dany Scully.
Z Archiwum X – Gillian Anderson nie rozmawiała z Ryanem Cooglerem o powrocie do roli w reboocie serii
W nowym wywiadzie dla ScreenRant Anderson wyjaśniła, że wymiana zdań z Cooglerem miała zupełnie inny charakter, niż wielu fanów zakładało:
Nie prowadziłam takich rozmów ani nawet takich rozważań. Rozmawiałam z Ryanem Cooglerem jakiś czas temu, aby zostać poinformowaną, że przygotowuje ten serial. I na tym właściwie stanęło. Nie mam pojęcia, na jakim etapie jest projekt ani czy w ogóle jest na jakimkolwiek etapie. To ogromna różnica w porównaniu z faktycznym rozważaniem uczestnictwa.
Anderson od lat podkreśla, że niekoniecznie chce wracać do roli, która została według niej fabularnie wyczerpana. Uznała, że jej bohaterka wielokrotnie poruszała te same wątki i od pewnego momentu marzyła o czymś świeżym i bardziej rozwijającym. Miała również obawy przed ponownym związaniem kariery z jedną postacią, doświadczeniem, które stało się udziałem wielu aktorów znanych z wielosezonowych produkcji, w tym Davida Duchovnego.
Mimo to jej wypowiedź nie zamyka całkowicie drzwi do ewentualnego powrotu. Anderson wielokrotnie zaznaczała, że chętnie zobaczyłaby, co zdobywający nominacje do Oscara Coogler zamierza zrobić z marką. Reżyser z kolei przyznał w kwietniu, że trzyma kciuki za to, aby zarówno Anderson, jak i Duchovny pojawili się w jego wersji serii. Biorąc pod uwagę, jak mocno ich duet kojarzy się z serią, nawet niewielki udział aktorów mógłby okazać się cennym atutem nadchodzącego projektu.
