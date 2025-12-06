Gwiazda Z Archiwum X nie powróci w reboocie serialu. Przynajmniej tak twierdzi

Twórcy mogą postawić na zupełnie nowe postacie.

Od wielu miesięcy mówi się o planowanym powrocie kultowego Z Archiwum X w nowej odsłonie przygotowywanej przez Ryana Cooglera, Gillian Anderson ponownie zabrała głos w sprawie swojego ewentualnego udziału w projekcie. Aktorka przyznała, że choć kontaktowała się z reżyserem, nie były to rozmowy dotyczące jej powrotu do roli agentki Dany Scully. Z Archiwum X – Gillian Anderson nie rozmawiała z Ryanem Cooglerem o powrocie do roli w reboocie serii W nowym wywiadzie dla ScreenRant Anderson wyjaśniła, że wymiana zdań z Cooglerem miała zupełnie inny charakter, niż wielu fanów zakładało:

Nie prowadziłam takich rozmów ani nawet takich rozważań. Rozmawiałam z Ryanem Cooglerem jakiś czas temu, aby zostać poinformowaną, że przygotowuje ten serial. I na tym właściwie stanęło. Nie mam pojęcia, na jakim etapie jest projekt ani czy w ogóle jest na jakimkolwiek etapie. To ogromna różnica w porównaniu z faktycznym rozważaniem uczestnictwa. Aktorka już wcześniej przyznała, że kontaktowała się z Cooglerem, lecz nie ujawniła, czy była to formalna rozmowa w sprawie angażu. Wtedy określiła twórcę jako idealnego kandydata do odświeżenia kultowej serii i dodała, że powrót Scully jest możliwy, jeśli wizja projektu okaże się odpowiednia.

Anderson od lat podkreśla, że niekoniecznie chce wracać do roli, która została według niej fabularnie wyczerpana. Uznała, że jej bohaterka wielokrotnie poruszała te same wątki i od pewnego momentu marzyła o czymś świeżym i bardziej rozwijającym. Miała również obawy przed ponownym związaniem kariery z jedną postacią, doświadczeniem, które stało się udziałem wielu aktorów znanych z wielosezonowych produkcji, w tym Davida Duchovnego. Mimo to jej wypowiedź nie zamyka całkowicie drzwi do ewentualnego powrotu. Anderson wielokrotnie zaznaczała, że chętnie zobaczyłaby, co zdobywający nominacje do Oscara Coogler zamierza zrobić z marką. Reżyser z kolei przyznał w kwietniu, że trzyma kciuki za to, aby zarówno Anderson, jak i Duchovny pojawili się w jego wersji serii. Biorąc pod uwagę, jak mocno ich duet kojarzy się z serią, nawet niewielki udział aktorów mógłby okazać się cennym atutem nadchodzącego projektu.

