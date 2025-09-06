Niesamowite filmy w 2027 roku. Nowi Avengersi, Shrek 5 i powrót Władcy Pierścieni

To będzie przełomowy rok dla kina.

Rok 2027 w kinach będzie prawdziwym świętem dla fanów największych franczyz i kultowych marek. Z opublikowanej zapowiedzi wynika, że czeka nas seria głośnych premier, które mogą całkowicie zdominować box office. Na ekranach pojawią się zarówno kontynuacje gigantycznych hitów, jak i nowe projekty oparte na uwielbianych markach popkultury. Rok 2027 – lista wielkich premier Najwięcej emocji tradycyjnie budzą produkcje oparte na komiksach Marvela i DC. W 2027 roku na wielkim ekranie zadebiutuje Avengers: Secret Wars, czyli jedna z najbardziej oczekiwanych odsłon kinowego uniwersum Marvela. Z kolei DC przygotowuje aż dwie potężne premiery, czyli The Batman Part II kontynuujący wizję Matta Reevesa oraz Man of Tomorrow, opowieść poświęconą Supermanowi.

Nie zabraknie również animowanego uniwersum Marvela. Po ogromnym sukcesie poprzednich części, w kinach zobaczymy Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, które ma być kulminacją trylogii o Pająku z wielu wymiarów. Fani Gwiezdnych wojen także nie będą rozczarowani. Na 2027 rok zaplanowano premierę Star Wars: Starfighter, która według pierwszych doniesień ma skupić się na historii pilotów walczących w kosmicznych bitwach. W tym samym roku powrócimy także do Śródziemia. Produkcja The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum pozwoli widzom zobaczyć nowe oblicze historii znanego antybohatera, stanowiąc kolejne rozwinięcie uniwersum Tolkiena na dużym ekranie. Miłośnicy gier mogą liczyć na długo wyczekiwaną premierę filmu The Legend of Zelda, który ma przenieść jedną z najważniejszych serii Nintendo do kin. To bez wątpienia jedna z najgłośniejszych adaptacji ostatnich lat.

Na ekranach pojawi się także kolejna odsłona rywalizacji gigantów, Godzilla x Kong: Supernova, kontynuacja kinowego MonsterVerse. Z kolei fani niebieskiego jeża ucieszą się z powrotu serii Sonic. Szybki jak błyskawica 4. W 2027 roku najmłodsi widzowie również znajdą coś dla siebie. Lista premier obejmuje takie tytuły jak Shrek 5, który powraca po latach przerwy, Kraina Lodu 3, kontynuację megahitu Disneya, oraz nowa Epoka Lodowcowa oraz Wojownicze Żółwie Ninja. Nie zabraknie również mocniejszych wrażeń. Widzowie ponownie wejdą do przerażającego świata stworzonego przez Johna Krasinskiego w filmie Ciche miejsce 3. Z kolei Mel Gibson powróci z kontynuacją kontrowersyjnego dramatu religijnego Pasja 2. Na liście premier znalazły się też projekty skierowane do widzów poszukujących intryg i klasyki. W 2027 roku powróci The Thomas Crown Affair, czyli nowa wersja opowieści o wielkim złodzieju dzieł sztuki. Do tego dojdzie Gattaca, reinterpretacja kultowego sci-fi z lat 90.

