Rebel Wolves zagrożone zamknięciem? Twórcy The Blood of Dawnwalker odnieśli się do niepokojących plotek

W ubiegłym tygodniu pojawiły się zaskakujące informacje, że jeden z zespołów deweloperskich Marvel Rivals został zamknięty. Firma należąca do NetEase rozwiązała zespół projektowy z Seattle, co było częścią globalnej restrukturyzacji chińskiej korporacji. Niedługo później w serwisie Game File pojawiły się informacje, że NetEase zamierza skupić się na mniejszym katalogu gier i szuka nabywców na kilka swoich zagranicznych studiów. Na liście miało znaleźć się m.in. Quantic Dream, czyli twórcy Heavy Rain, którzy obecnie pracują nad Star Wars Eclipse, a także japońskie Grasshopper Manufacture, znane z No More Heroes oraz Lollipop Chainsaw. W przypadku nieznalezienia potencjalnych kupców, niektóre studia miałyby zostać zamknięte. Na liście pojawiło się także polskie Rebel Wolves, które obecnie pracuje nad The Blood of Dawnwalker. Teraz przedstawiciel studia odniósł się do tych doniesień, uspokajając graczy, że studio nie jest zagrożone.

The Blood of Dawnwalker – sytuacja Rebel Wolves nie jest zależna od nowej polityki NetEase

NetEase posiada mniejszościowe udziały w Rebel Wolves, ale jak przyznał Tomasz Tinc, współwłaściciel i dyrektor wydawniczy, przetrwanie polskiego studia nie jest zależne od obecnej sytuacji NetEase. Tinc potwierdził, że chiński gigant posiada udziały w studiu, ale zdecydowana większość udziałów jest w posiadaniu Konrada Tomasziewicza oraz innych współwłaścicieli Rebel Wolves, którzy jednocześnie pracują w studiu.