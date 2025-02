Zaskakujące zwolnienia w zespole Marvel Rivals. Pomimo sukcesu gry, NetEase podjęło „trudną decyzję”

Liczba zwolnionych pracowników nie została ujawniona. Redukcje etatów nastąpiły pomimo sukcesu Marvel Rivals, który jest postrzegany jako poważny konkurent dla Overwatch. W szczytowym momencie w grę grało ponad 600 000 osób na samym Steamie. Dyrektor gry, Thaddeus Sasser, wyraził zaskoczenie sytuacją na LinkedIn, podkreślając, że jego zespół przyczynił się do sukcesu nowej marki.

To naprawdę dziwna branża… Mój wspaniały, utalentowany zespół właśnie pomógł dostarczyć niezwykle udany nowy tytuł w ramach Marvel Rivals dla NetEase Games...

Cóż, właśnie zostałem zwolniony z pracy nad Marvel Rivals w NetEase. Była to ogromna przyjemność pracować z moimi amerykańskimi współpracownikami, którzy również dołączyli do tej smutnej redukcji zatrudnienia. Wygląda na to, że nie udało mi się uniknąć tego wielkiego buta, niezależnie od sukcesu projektu. – napisał na LinkedIn projektant poziomów, Jack Burrows.